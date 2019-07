Die Alarmierung erfolgte um 14.23 Uhr. Zwischen den Kreisverkehren Gmünd-Haid und Gmünd-Mitte waren zwei Autos zusammengekracht.

Der Unfallhergang ist noch nicht bekannt. Sechs Floriani rückten aus und bargen die beiden schwer beschädigten und nicht mehr fahrbereiten Autos.

Auch die B41 wurde von Fahrzeugteilen und ausgelaufenen Betriebsmitteln befreit. Während der Bergungsmaßnahmen sicherte die Polizei die Unfallstelle ab, der Verkehr wurde lokal umgeleitet.

Zum Glück gab es bei diesem Unfall keine Verletzten. Aber ein Hund, der sich in einem der beteiligten Fahrzeugen befand, entwischte. Er wurde von den Florianis gesucht und auch gefunden. In der Einsatzzentrale konnte er an seine Besitzerin übergeben werden. Auch der Vierbeiner hat den Unfall unverletzt überstanden.