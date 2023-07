Fromberg: Fallschirmspringertreffen endete mit Frühshoppen

Traumhaftes Wetter und vor allem ideales Springerwetter, sowie sehr viele Besucher waren am Erfolg der Veranstaltung beteiligt. Es wurden viele Tandemsprünge absolviert und die Ballonfahrten waren ebenso beliebt. Als positive Bilanz hob die Obfrau des Veranstaltervereins, Birgit Fuger, den reibungslosen Ablauf ohne Zwischenfälle hervor. Vor allem der Abschlussfrühschoppen am Sonntag mit den „Jungen Waldensteinern“ war ein besonderes Highlight und lockte so viele Besucher an, dass alle Sitzplätze belegt waren.

Im Rahmen dieses Frühschoppens holten einige Mitwirkende des Vereins ihre Vorstandsmitglieder Birgit und Matthias Fuger, Bianca Zemann und Claudia Kugler zur Bühne, wo man sich offiziell für ihr Wirken bedankte und jedem ein Geschenk überreichte. Die Überraschung im Vorstand war groß und Obfrau Birgit Fuger bedankte sich auch bei den Helfern: „Wir freuen uns sehr, dass so viele Besucherinnen und Besucher jedes Jahr nach Fromberg kommen. Der Erfolg unserer Veranstaltung baut auf dem Einsatz jedes einzelnen Vereinsmitgliedes. Daher ein großes Dankeschön auch an alle, die mitgeholfen haben."