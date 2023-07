Wohnpark: Schremser „Dorf in der Stadt“ wächst

Neben einer stattlichen Anzahl an privaten Wohnhäusern entstanden im „Waldviertler Wohnpark“ an der Budweiser Straße in Schrems seit 2010/11 auch schon 57 geförderte Genossenschaftswohnungen der WAV in mehreren Reihen- und Wohnhaus-Anlagen. Nun wurden die Schlüssel für neun weitere Wohnungen in einer Reihenhaus-Anlage übergeben.

Gesamtinvestition: 2,7 Millionen Euro. Freude herrschte bei der Feierstunde nicht nur über den Erfolg des Siedlungsprojektes, sondern auch darüber, dass die Zeitvorgabe trotz wetterbedingter Verzögerungen habe eingehalten werden können. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf etwa 2,7 Mio. Euro und werden aus der Wohnbauförderung des Landes NÖ großzügig gefördert, sodass bei Eigenmitteln von etwa 12.000 Euro monatliche Mieten schon ab etwa 500 Euro möglich sind – abhängig von Einkommen und Familienstand. Die Arbeiten wurden von der WAV wie gewohnt größtenteils in der Region vergeben.

Architekt Gerhard Macho erläuterte den Aufbau und die Strukturierung der neun in Holzriegelbauweise errichteten Wohnhäuser. Die Niedrigenergiehäuser sind an die Fernwärme angeschossen und weisen Wohnraumlüftungen auf. Jedes einzelne Haus mit etwa 111 m² Wohnfläche besitzt eine eigene Photovoltaik-Anlage, zwei Pkw-Stellplätze mit Überdachung und Terrasse auf der Gesamtgrundstücksfläche von variablen 250 bis 503 m².

Grund für Ausbau noch vorhanden. Nach einem Musikstück der Stadtkapelle Schrems begrüßte WAV-Direktor Manfred Damberger bei der offiziellen Schlüsselübergabe unter anderem auch Bürgermeister Peter Müller und Altbürgermeister Karl Harrer, der bei Beginn der Planung des Wohnparks vor mittlerweile 15 Jahren eng in das heutige Erfolgsprojekt involviert war. Ebenfalls mit dabei war Abgeordnete Martina Diesner-Wais, die angesichts der verstärkten Schwierigkeiten bei der Finanzierung von Wohnprojekten auch durch die neuen Kreditvorgaben von Lockerungen sprach. Auch im Wohnpark in Schrems mussten wie berichtet private Baugründe zurückgegeben werden, weil Bauwillige die gesetzlichen Finanzierungsvorgaben nicht erfüllen konnten.

Die WAV blickt indes bereits nach vorne, Direktor Manfred Damberger stellte das nächste Reihenhaus-Bauprojekt in Aussicht. Die erforderliche Grundfläche sei noch verfügbar. Der zur Segnung eingeladene Pfarrer Thomas Kuziora bei der Segnung der Wohnungen und Mieter: „Ja, hier würde es auch mir gefallen.“ Damberger, schmunzelnd: Platz für ein Pfarrhaus und eine neue Kirche seien hier noch vorhanden.