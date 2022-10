Ergebnisse im Bezirk Gmünd: Van der Bellen vor Rosenkranz & Grosz

In der Bezirkshauptstadt Gmünd schaffte Alexander Van der Bellen 52,25 Prozent, gefolgt von Walter Rosenkranz (FPÖ) mit 21,96 Prozent und Gerald Grosz mit 7,35 Prozent. Das entspricht auch weitgehend dem Bezirkstrend: Van der Bellen erreichte 49,20 Prozent, Rosenkranz 22,49 Prozent und Grosz 7,24 Prozent. Im Bezirk Gmünd waren 29.757 Personen wahlberechtigt, 18.146 Stimmen wurden abgegeben - wovon 690 ungültig waren. Die Wahlberechtigung lag damit bei 60,98 Prozent (2016: 68,77 Prozent). Schlusslicht im Gmünder Bezirk war Michael Brunner mit 2,46 Prozent.

In der Stadtgemeinde Schrems – Heinrich Staudingers Wohnort – kam der Waldviertler Kandidat auf 6,39 Prozent, Alexander Van der Bellen schaffte dort 48,26 Prozent. Besonders gut hat der amtierende Bundespräsident in Weitra (55,04 Prozent), Hoheneich (53,96 Prozent) und Waldenstein (52,81) abgeschnitten. Staudingers stärkste Gemeinde im Bezirk Gmünd war Eisgarn: Dort erreichte er 7,34 Prozent.

Starke Flecken von Wallentin, Grosz und Wlazny

Auch bei dieser Wahl gab es wieder einzelne Ausreißer-Gemeinden. In Amaliendorf-Aalfang entfallen nur 37,94 Prozent der Stimmen auf Alexander Van der Bellen, Walter Rosenkranz bekam dafür gar 32,90 Prozent. Zum Vergleich: Auch Norbert Hofer (FPÖ) konnte dort im ersten Wahlgang 2016 40,36 Prozent erreichen.

In Eggern hat Rosenkranz 29,30 Prozent erreicht, Gerald Grosz erreichte mit 12,90 Prozent dort sein bestes Ergebnis im Bezirk. Van der Bellen kam auf "nur" 40,32 Prozent. Tassilo Wallentin hat in Reingers am besten abgeschnitten: Er erreichte 13,72 Prozent. In Moorbad Harbach schaffte es Dominik Wlazny (Bierpartei) mit 12,93 Prozent auf den dritten Platz, Walter Rosenkranz wurde "nur" von 17,53 Prozent gewählt.

Das Ergebnis im Bezirk Gmünd:

Michael Brunner: 2,46 Prozent

Gerald Grosz: 7,24 Prozent

Walter Rosenkranz: 22,49 Prozent

Heinrich Staudinger: 4,75 Prozent

Alexander Van der Bellen: 49,20 Prozent

Tassilo Wallentin: 6,87 Prozent

Dominik Wlazny: 6,98 Prozent

