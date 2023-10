Schrems trägt Trauer: Wieder Wappenring-Trägerin verstorben

Vier Wochen nach dem Ableben des langjährigen Leiters der Ökologischen Station Waldviertel, Günther Schlott (74), trägt die Stadt Schrems wieder Trauer: Mit Gertraud Moeckl, wie Schlott Trägerin des Schremser Wappenringes, starb die Wegbereiterin für den Aufstieg der Textilfirma Ergee zum einst größten Arbeitgeber im Waldviertel am 10. Oktober im 90. Lebensjahr.

Altbürgermeister Reinhard Österreicher erinnert sich an eine „bedeutende, richtige Persönlichkeit für die Stadt Schrems, die immer ein offenes Ohr für Belange verschiedenster Art hatte“. Unter Moeckl und ihrem jahrzehntelangen Geschäftsführer-Kollegen Klaus Walther wurden Sport- und Kulturvereine genauso unterstützt wie etwa das Rote Kreuz, für das Moeckl Fahrzeugpatin war. Ergee organisierte früh Werksbusse und Werksküche, ermöglichte die Errichtung des Parkkindergartens.

Aus Bayern für den Job zugezogen. Die 1934 geborene Gertraud Moeckl wuchs im Sudetenland auf. Nach dem Zweiten Weltkrieg musste sie ihre Heimat verlassen, sie lebte in Augsburg (Bayern), bis es sie 1960 nach Schrems verschlug: Die auf Strümpfe spezialisierte deutsche Ergee wollte mit der Tochtergesellschaft „Ergee-Textilwerke Schrems GmbH“ auch in Österreich Fuß fassen. Moeckl startete in den ehemaligen „Rzepa-Garagen“ in der Josef-Widy-Straße eine Handschuh-Produktion, bald stieß auch der ebenfalls aus Deutschland zugezogene Klaus Walther dazu.

Gemeinsam bauten sie in der Gmünder Straße bis 1973 in vier Etappen das markante „Ergee-Gebäude“ auf. Es wurde Firmensitz und Produktionsstandort auch für Damenstrümpfe, Kindermode, Mützen & Schals.

In Spitzenzeiten 1.000 Beschäftigte. Die Gesellschaft hatte Ende der 1960er Jahre gut hundert Beschäftigte, danach verzehnfachte sich der Personalstand, Ergee wurde wichtigster Arbeitgeber im Waldviertel. Produziert wurde zwischenzeitlich auch in Zwettl. Schrems war, wie Walther später festhalten sollte, die erfolgreichste Tochter der internationalen Gruppe – und stolz darauf, durch Moeckl die Segmente Kinderbekleidung und Kopfbedeckung neu in den Konzern eingeführt zu haben.

Den Niedergang der Ergee verfolgte sie nicht mehr aktiv mit: Moeckl wurde 1990 in den Ruhestand verabschiedet, zog zurück nach Augsburg und vor 14 Jahren nach Dornbirn, wo ihr Bruder lebte. Nach Turbulenzen der deutschen Mutterfirma wurde Schrems 1994 zum Konzernsitz, 1997 aber an die Staatsholding GBI und 2001 an den Strumpferzeuger Vatter verkauft.

2008, Ergee hatte im Schrems immerhin noch fast 200 Beschäftigte, kam es zum Konkurs. – Auch das Werk in Schrems wurde geschlossen, die Marke Ergee an Textildiscounter KiK verkauft, der nicht mehr in Europa produzieren lässt.

Mit Schrems bis zuletzt verbunden. Die Verdienste der Gertraud Moeckl wurden zur Pensionierung 1990 mit dem Wappenring der Stadt Schrems gewürdigt. Sie blieb der Granitstadt verbunden, hielt Kontakte zu Wegbegleitern aus dem Betrieb und der Gemeindeführung bis zuletzt aufrecht, sagen Altbürgermeister Reinhard Österreicher und Bürgermeister Peter Müller.

„Sie war hier bekannt und geschätzt, hielt sich trotz des Wohnsitzes in Vorarlberg über Stadtnachrichten und Kontakte immer am Laufenden“, so Müller. Zu seinem Amtsantritt habe er im Herbst 2021 auf zwei Seiten einen sehr persönlichen, handgeschriebenen Brief erhalten, auch zum 50-Jahr-Jubiläum der Gemeindefusion 2022 habe sie mit persönlichen Zeilen gratuliert. Müller und Österreicher sind sich darin einig: Auch die Stadt Schrems verliere mit Gertraud Moeckl eine Persönlichkeit, wie es heute nicht mehr allzu viele gibt.