Was wurde aus dem „Keegan“?

Geboren und aufgewachsen in Heidenreichstein, war Erich David schon immer ein großer Fußballfan - und als Sohn der Heidenreichsteiner Kicker-Legende Hermann David beim Spiel stets mit Vergleichen zu seinem Vater konfrontiert. „Mein Vater war als Stürmer ein exzellenter Goalgetter, während ich mich als beinharter Verteidiger versuchte“, schmunzelt er heute. Nach Stationen in Heidenreichstein, Brand, Litschau und Vitis beendete "Keegan", wie er mittlerweile nach seinem englischen Vorbildkicker Kevin Keegan vom Hamburger SV gerufen wurde, seine spielerische Karriere. Er zog nun die schwarze Dress des Schiedsrichters über, mit der er es als Unparteiischer bis in die Unterliga schaffte.

Durch eine berufliche Neuorientierung, in deren Zuge der gelernte Textilfachmann zum OP-Gehilfen umsattelte und anschließend zehn Jahre im Krankenhaus Horn sowie 20 Jahre im AKH Wien tätig war, fehlte ihm ganz einfach die Zeit für den Fußball. Trotzdem kommt der inzwischen in Drosendorf wohnhafte Pensionist doch des Öfteren noch in seine alte Heimat, um den Heidenreichsteiner Kickern auf die Beine zu sehen und natürlich auch, um mit alten Bekannten zu plaudern. „Und wenn ich mal auf keinem Fußballplatz bin, dann findet man mich beim Angeln, denn das ist neben der Kickerei meine größte Leidenschaft.“