Bernhard Berger ist an sich ein ruhiger Typ. Er führt den „Rasthof Stefanie“ in Heidenreichstein mit Wirtsstube, Saal, Terrasse und ein paar Gästezimmern in dritter Generation, betreibt als kleinen Zuverdienst einen Paketshop. Das reicht in normalen Zeiten, um selbst das Auslangen zu finden und eine Mitarbeiterin zu beschäftigen, auch die Mutter hilft noch mit. Ehrenamtlich engagiert er sich für die Feuerwehr. Nach dem zweiten Lockdown in Österreich platzte ihm aber am 3. November der Kragen: Er sorgte mit einer Wutmail an das Finanzministerium und Medien für Aufregung.

Unsicherheit wegen Überbrückungskrediten

Die Regierung spiele sich als Wohltäterin auf, verarsche aber in Wirklichkeit die Unternehmer, schrieb Berger. Er las aus den zu dem Zeitpunkt vorliegenden Informationen heraus, dass er um den angekündigten Umsatzersatz während des zweiten Lockdowns umfallen würde. Ersetzt werden bei vorübergehender Betriebsschließung 80 Prozent des Umsatzes im Vergleichszeitraum 2019. Überbrückungskredite mit 100-Prozent-Garantien des Bundes aus dem ersten Lockdown sollten aber – so der Informationsstand Bergers – von dieser Rückvergütung abgezogen werden. Damit bleibe ihm zur Finanzierung seiner Mitarbeiterin und des eigenen Auskommens kein einziger Cent.

Der Frust saß tief aufgrund der tagelangen Ungewissheit. Er sei mit seinen Sorgen nicht alleine dagestanden, sagt die Gmünder Wirtschaftskammer-Bezirksobfrau Doris Schreiber. Einige weitere kleinere Unternehmen hätten im Frühjahr 100-Prozent-Garantien in Anspruch genommen – und nun um Unterstützung gebangt.

Kreditgarantien schmälern Hilfe nur in Ausnahmefällen

Die Präsentation des konkreten Hilfspaketes durch Vizekanzler Kogler, Finanzminister Blümel, Tourismusministerin Köstinger und Kunst/Kultur-Staatssekretärin Mayer am 6. November brachte nur bedingt Entspannung: Immerhin bis zu 800.000 Euro können pro Betrieb ausbezahlt werden, unter anderem hundertprozentige Kreditgarantien und Landesförderungen müssen aber „gegengerechnet“ werden.

Dieses „Gegengerechnet“ ließ Interpretationsspielraum. – Sind diese Garantien und Förderungen von den maximal 800.000 Euro abzuziehen, oder von den 80 Prozent des Umsatzes im vorigen November? Johannes Pasquali, Sprecher des Finanzministeriums, präzisiert auf NÖN-Nachfrage: Ersteres sei der Fall. Selbst wer im Frühjahr hundertprozentige Garantien etwa für einen 250.000-Euro-Kredit bekommen habe und nun in der 80-Prozent-Rechnung des Vorjahresumsatzes auf weitere 250.000 Euro komme, erhalte den vollen Ersatz. Die Koppelung folge einer seit Monaten bekannten EU-Vorgabe, so Pasquali. Er spricht von einem reibungslosen Prozedere mit etwa 4.500 Anträgen bereits bis 8. November - und dem Ziel einer Auszahlung innerhalb von zehn Werktagen.

Das sind erfreuliche Nachrichten, atmet der Heidenreichsteiner Wirt Berger auf. Nachsatz: Vielleicht sei man durch seine Wutmail auf das Problem aufmerksam geworden.