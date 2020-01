Bekannt ist, dass unbekannte Täter in den Nacht auf 2. Jänner sowie in den frühen Morgenstunden des 12. Jänner in den umzäunten und abgesperrten Lagerplatz der Gärtnerei eingedrungen sein.

„Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, daher können wir noch keine näheren Angaben dazu machen“, betont Bezirkspolizeikommandant Wilfried Brocks. Die beiden Vorfälle wurden bei der Staatsanwaltschaft Krems angezeigt.