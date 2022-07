Kapazitäten werden knapp: Erstes Strom-Umspannwerk für Weitra geplant

Werbung

Selten war die Nachfrage nach erneuerbaren Energieformen – insbesondere Sonnenkraft – so hoch wie derzeit. Schon vor dem aktuellen Boom haben die sechs Gemeinden der Kleinregion Lainsitztal in den Ausbau der Photovoltaik investiert. Das Ergebnis: Netz NÖ will in den nächsten Jahren im Raum Weitra ein neues Umspannwerk errichten.

Solche Werke gibt es derzeit im Bezirk nur in Gmünd und Heidenreichstein, noch heuer will Netz NÖ wie berichtet mit einer 13 Millionen Euro schweren Investition das Gmünder Werk aufwerten. Im Rahmen langfristiger Planungen gebe es Überlegungen zu einem neuen Umspannwerk im Raum Weitra, wird nun von Netz NÖ auf Nachfrage bestätigt. Konkrete Pläne etwa zu Standort oder Leitungstrasse liegen allerdings noch nicht vor. Der Neubau sei in der Region erforderlich, um das Stromnetz an „die neuen Herausforderungen anzupassen“ – etwa hinsichtlich der Integration erneuerbarer Energien. An die Umsetzung soll es laut Netz NÖ um das Jahr 2030 gehen.

Prüfungen, um „möglichst wenig zu beeinträchtigen“

Kleinregions-Obmann Patrick Layr: „Auf uns kommen große Herausforderungen zu.“ Foto: Archiv

Dass Netz NÖ investieren will, freut auch Patrick Layr, Weitraer Bürgermeister und Obmann der Kleinregion Lainsitztal: „Wie man seit Monaten sieht, kommen auf uns große Herausforderungen zu, für die weiteren Entwicklungen sind die Netzausbauten notwendig.“ Zunächst sollen technische Möglichkeiten und Überlegungen zum Naturschutz geprüft werden: „Dort, wo das Umspannwerk gebaut wird, soll möglichst wenig beeinträchtigt werden.“

Dass vor allem Photovoltaik-Anlagen mehr werden, merke man auch in der Kleinregion. Bezirksweit hat Netz NÖ, die für den Anschluss von Photovoltaik-Anlagen zuständig ist, zum Beispiel im Mai 112 Netzzugangsanträge verzeichnet, 51 neue Anlagen wurden als fertig gemeldet. Verglichen zum Mai 2021 bedeutet das laut Netz NÖ ein Plus von 80 Prozent.

Grenzen aktueller Kapazitäten zeichnen sich ab

Ein Umspannwerk in der Region werde den Ausbau erneuerbarer Energien vorantreiben, ist sich Martin Bruckner, Bürgermeister der Energie-Vorreiter-Gemeinde Großschönau, sicher. Alleine schon deshalb, weil dadurch mehr Kapazitäten geschaffen werden – deren Grenzen man unter den aktuellen Rahmenbedingen bereits spüre. Im vor Kurzem präsentierten Schulprojekt rund ums Thema Klimaschutz (die NÖN berichtete) hat man sich auch dem Ausbau der „Erneuerbaren“ gewidmet, sei da im Bereich Strom noch auf 40 Prozent Eigenproduktion innerhalb der nächsten zehn Jahre im Lainsitztal gekommen.

Bruckner: „Da wurden die jüngsten Entwicklungen nicht berücksichtigt. Ich gehe jetzt davon aus, dass wir es in den nächsten Jahren auf 50 Prozent schaffen werden. Auch weil Netz NÖ mit dem Umspannwerk die entsprechende Infrastruktur schafft.“

Weg vom Gas, hin zum Ausbau von Biomasse

Insgesamt schätzt er die Entwicklung der Kleinregion in Sachen Energiewende in den vergangenen Jahren positiv ein. Nur: „Die Gasheizungen haben wir uns bisher noch nicht anzugreifen getraut.“ Das werde wohl einer der nächsten Schritte sein müssen. Zukunftspotenziale sieht er dementsprechend in Biomasse, man müsse „mehr aus dem Wald rausholen“.

Auch im Photovoltaik-Ausbau sei selbst in Großschönau noch Luft nach oben: Derzeit stehe man netto bei einem Hektar Photovoltaik-Fläche, zur gänzlichen Autarkie – die bis 2025 erreicht werden soll – brauche es drei. „Unsere Grenze für Anlagen im Grünland liegt bei zwei Hektar. Allerdings nur auf Böden, die am schlechtesten für die landwirtschaftliche Nutzung geeignet sind“, betont er. Langfristig werde man nur mit den Anlagen auf Dächern nicht auskommen.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.