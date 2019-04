Der untere Bereich der Bahnhofstraße eilt von einer Sanierung zur nächsten: Der stattliche Genossenschaftsbau am Eck zur Schlossparkgasse machte den Anfang, dann folgte das angeschlossene Gebäude des Wohnstudios Schulner. Unweit davon soll noch heuer in der Bahnhofstraße 25 auch der Dr.-Adolf-Schärf-Hof zum umfassenden Sanierungsobjekt werden.

„Sämtliche erreichte Mieter“ standen Vorhaben positiv gegenüber

Der Gemeinderat fasste in einer 10-Minuten-Sitzung am Abend des 29. April jedenfalls einstimmig den Grundsatzbeschluss für umfangreiche Sanierungs- und Verbesserungsarbeiten. In Einzelgesprächen mit „fast allen Mietern“ über die Pläne und die auf sie zukommenden Kosten seien „sämtliche erreichte Mieter“ den Vorhaben positiv gegenüber gestanden, sagte Liegenschafts-Stadtrat Benjamin Zeilinger (FPÖ) vor Antragstellung.

Markus Lohninger Markus Lohninger

Vorgesehen sind unter anderem eine Wärmedämmung an Fassade, Keller- sowie Dachgeschoßdecke, die Erneuerung der Fenster, Türen, Dacheindeckung sowie Stiegenhaus-Malerei und Heizungs-Installationen über Fernwärme. Das Gebäude soll einen Aufzug erhalten, für die Wohnungen im rückseitigen Trakt sind zudem Balkon-Anbauten geplant.

Die Kosten werden mit etwa 1,35 Millionen Euro plus Steuer beziffert. Die Finanzierung soll über die Hauserhaltungs-Rücklage, Darlehen und Förderungen erfolgen – für Letztere kann das Projekt nach dem Okay des Gemeinderates eingereicht werden. Danach soll es in die Detailplanung inklusive Ausschreibungen gehen und der konkrete Zeitplan ermittelt werden. Die Darlehenstilgung soll, so Zeilinger, durch eine zeitlich befristete Erhöhung des Mietzinses um etwa 1,39 Euro/m 2 erfolgen.