Litschauer Kochlegende greift wieder zum Kochlöffel

Eigentlich gäbe es dafür extra Rubriken. Nur: Er hat viel zu erzählen. Was auch sonst, wenn ihn das Theater- und Feriendorf Königsleitn als „Litschauer Kochlegende“ bezeichnet. Denn für das Team um Geschäftsführer Zeno Stanek und Direktorin Nicole Auer hat Ernst Weidmann, einst mit Ernst Kreutzer Wirt im Gasthof zur Post am Litschauer Stadtplatz, in der Pension nochmal zum Kochlöffel gegriffen.

Für Ernst Weidmann ist es eine Rückkehr zu seinen kulinarischen Wurzeln – die im Waldviertel liegen. Die Doppellehre Koch-Kellner hat er in Dungls Biotrainingshotel in Gars am Kamp begonnen, gegen Ende der Lehrzeit ging es zum ersten Mal nach Wien: Weidmann arbeitete in einem Theatercafé. Später verdiente er sein Geld als Saisonarbeiter auch am Arlberg oder in einer Großküche am Rande einer Messe in Hannover.



Im Hotel Sacher fürs Leben gelernt. „Im Sacher habe ich das Kochen sicher zur Perfektion gebracht“, sagt Ernst Weidmann. Im Wiener Hotel Sacher hat er für vier Jahre gearbeitet. Starkes Hierarchiedenken in der Küche, in der zum Teil Französisch gesprochen wurde. Wenig Freizeit in einem Leben, das sich in erster Linie um die Arbeit gedreht hat. Nebenbei beobachtete er einen Kollegen aus Tirol dabei, wie er drauf und dran war, ein eigenes Restaurant in Brunn am Gebirge aufzumachen. „Seine Frau hat ihm mit Scheidung gedroht, er konnte das nicht machen“, erzählt Ernst Weidmann. Er, gerade Vater geworden, musste übernehmen und das Restaurant zum Laufen bringen. Die junge Familie lebte in Wien, der Vater war durch den Job in der Gastronomie gefordert. „Irgendwann hat es sich dann ergeben, dass der frühere Zeller-Gasthof in Litschau zum Verkauf stand“, blickt Weidmann zurück. Zu seinem Freund Ernst Kreutzer habe er damals gesagt: „Mir gefällt es in Wien nicht mehr.“

Beide gebürtig aus Waidhofen, beide schon mit Familie. Beide am Weg, in Litschau ein Haus zu kaufen und dort ein Gasthaus zu betreiben. „Wir konnten uns nicht vorstellen, wie wir das Haus kaufen könnten, hatten ja kaum Erspartes. Es war so groß, dass wir uns anfangs verlaufen haben“, schmunzelt Ernst Weidmann. Vom Objekt waren sie überzeugt – und davon, dass der Betrieb nach erfolgreicher Bedarfsprüfung funktionieren würde.



„Ein Koch wird von seinen Eltern geprägt.“ Es sei schließlich der Makler gewesen, der ihnen bei der Kreditfinanzierung mit Rat und Tat zur Seite stand. 1984 wurde der Gasthof zur Post Kreutzer-Weidmann eröffnet. Die zwei Männer arbeiteten in der Küche, ihre Gattinnen im Service. Eine Handvoll Lehrlinge war zur Unterstützung da. Und dafür, um von den Köchen die Zubereitung traditioneller Hausmannskost zu lernen.

Das sei immer ihre Stärke gewesen, sagt Ernst Weidmann: „Ein Koch wird von seinen Eltern geprägt.“ Traditionelle Küche, das Feiern von Festen, Geschmacksvorlieben: All das werde, findet er, schon in jungen Jahren weitergegeben. Neu sei gewesen, dass es im Gasthof Kreutzer-Weidmann eine Speisekarte gab, auf der die Preise zu sehen waren. Zu Beginn habe man nicht gewusst, ob das die Gäste womöglich abschreckt. Tat es nicht, im Gegenteil: Das Geschäft lief so gut, dass die Familien die im Haus vorhandene Diskothek renovierte und als eines der ersten Nachtlokale in Niederösterreich aufsperrte.

Bald darauf expandierten Weidmann und Kreutzer noch einmal. Dass im Hintergrund immer auch Schulden standen, sahen die Gäste nicht – und zum Teil wohl auch die Wirte vor lauter Arbeit nicht. Die beiden kauften das Stadtcafé, richteten es so ein, wie es großteils seit heuer wieder als Stadtcafé Riga unter neuer Führung betrieben wird.

Zuerst Café geschlossen, dann Gasthof. Ins Stammhaus wurde über die Jahre immer wieder investiert, es gab Modernisierungen und Umbauten. Gerade die Sommersaisonen waren so stressig, dass Familie und Freundeskreis mithelfen mussten. Nächte mit gerade einmal zwei bis drei Stunden Schlaf seien keine Seltenheit gewesen, so Weidmann. Manchmal nicht auf die Uhr zu schauen – das hat er in der Selbständigkeit zur Perfektion gebracht.

Zu viel wurden Arbeitsbelastung und Behördenauflagen, zu wenig Zeit und die Unterstützung von Gemeindeseite, sagt Weidmann. Das Café wurde nach zehn Jahren geschlossen, Personal reduziert. Beide Familien konnten wieder besser vom Gasthof leben. Und von der Diskothek, in der sich mittlerweile die dritte Gäste-Generation mit Angebot und Musik unterhielt.

Reglementierungen in der Gastronomie nahmen zu, die eingebrochene Decke hinterließ ein Chaos im Saal des Gasthofes. Schon 2006 hätten sich er und sein Kompagnon, wie Weidmann Kreutzer nennt, gefragt, wie es weitergehen soll: „Wir haben unsere Kinder nie so erzogen, dass sie den Betrieb übernehmen sollen. Wir dachten wirklich, bis zur Pensionierung schuldenfrei zu werden, mit der letzten Rate 2019.“

Es kam anders. Letztendlich sei die Entscheidung eine schnelle und gemeinsame gewesen, sagt Weidmann. Ende September 2009 wurde der Gasthof zur Post geschlossen. Zerstritten sei er mit seinem Kompagnon nie gewesen, sie leben noch immer gemeinsam im großen Haus am Stadtplatz und sind beste Freunde.

Was nach dem Gasthof zur Post kam. Bei Ernst Weidmann stieg nach der Selbständigkeit das Interesse an der Systemgastronomie, er arbeitete etwa in der Küche des AKH Wien. Als Küchenleiter eines Wiener Pflege- zentrums kam er so stark an seine Grenzen, dass der Job im Burnout endete. Der Hundewelpe seines Sohnes sollte sich als beste Hilfe herausstellen.

Als Küchenleiter für ein Catering-Unternehmen in Wien kam er wieder mit ehemaligen Sacher-Kollegen zusammen, über Umwege landete er erneut als Sous-Chef in einem Pflegezentrum. „Das war die erste Küche, in der ich nie Stress hatte“, erzählt er. Keine Fertigprodukte, viele Bio-Lebensmittel, einige vegane Speisen: Das passte so gut, dass Weidmann bis zur Pensionierung 2017 dort blieb.

Danach wurde die Schrammelstadt wieder Lebensmittelpunkt, Hund inklusive. Obwohl Weidmann nicht gebürtig von hier ist und ihn sein Beruf oft woanders hinführte: Er ist ein richtiges „Litschauer Original“. Einer, der den „Herrensee“ eher „Herrenteich“ nennt. Einer, der extra nochmal zum Hörer greift, nur um zu betonen, wie wichtig ihm „unsere schöne entschleunigte Region Litschau“ ist. Einer, der das Theater- und Feriendorf als „frischen Wind mit gutem Konzept“ erkennt. Zum Spaß habe er im Vorjahr seine gastronomische Hilfe bei der „Moment“-Eröffnung angeboten.

Tja, aus Spaß wurde Ernst. Das Kochen macht noch immer Freude, also unterstützt er Küchenchef Klaus Hölzl mit seinem traditionellen Einfluss gern. Als Hölzl heuer die Kulinarik-Reihe „Koch Köpfe“ ankündigte, dachte Weidmann: „Das schaue ich mir nur von der Weite an.“ Zwischen 24. und 26. November lädt das Theater- & Feriendorf zum „gemütlichen Wochenende mit ausgezeichneter Kulinarik“ der Kochlegende.