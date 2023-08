Landwirtschaft: Klimawandel macht sich in der Ernte-Bilanz sichtbar

„Der bis vor kurzem andauernde Regen ist für die Erdäpfel ein Segen, für das Getreide aber sehr problematisch“, berichtet Bezirksbauernkammerobmann Markus Wandl bei einer Feldbegehung in der Gemeinde Schrems. „Vor allem die Qualität sinkt durch die lange Feuchtigkeit. Das wiederum hat Auswirkungen auf den Verwendungszweck des Getreides und folglich auf den Preis.“ Nationalratsabgeordnete und Bauernbund-Bezirksobfrau Martina Diesner-Wais ergänzt: „Viel Getreide ist leider nur mehr für Futterzwecke zu gebrauchen. Das führt zu sinkenden Erlösen bei den Betrieben.“

„Sind Hauptbetroffene des Klimawandels“

Bauernbund-Direktor David Süß aus Schrems betont die Auswirkungen des Klimawandels auf die Landwirtschaft: „Wir Landwirte haben unsere Werkstätte unter dem freien Himmel. Daher sind wir die Hauptbetroffenen des Klimawandels und spüren die Auswirkungen mit voller Härte.“ Wandl überlegt: „Bäuerinnen und Bauern sind bestrebt, das Wasser im Boden zu halten, damit Trockenperioden besser überwunden werden können. Dazu wird es notwendig sein, die Bodenbearbeitung zu ändern - Stichwort pfluglose Landwirtschaft. Ich selbst bin noch nicht ganz überzeugt, aber ein Umdenken ist wohl notwendig.“ Dazu kommt der erhöhte Schädlingsdruck durch lange Trockenperioden bzw. Pilzkrankheiten bei zu viel Feuchtigkeit. Das stellt vor allem den Biolandbau vor Probleme.

Bernhard Becherer, Geschäftsführer der Nordwälder GmbH, berichtet über die Situation beim Verein PAN in Großschönau: „Wir bewirtschaften gesamt ca. 21 Hektar Acker, zwölf Hektar Grünfläche, einen Hektar Garten, 15 Hektar Wald und ca. zehn Hektar Raine und Sonderflächen. Schwerpunkte sind Dinkel, Roggen, Erdäpfel und Gemüse. Bei den Erdäpfeln erwarten wir heuer einen etwas geringeren Ertrag. Glücklicherweise haben wir die Lage des Erdäpfelackers (Nordhang und Waldnähe) so gewählt, dass sie sich jetzt auf den Ertrag positiv auswirkt. Der Regen der letzten Tage war für die Erdäpfel sehr wichtig.“ Bewährt hat sich auch die Bodenpflege: „Seit Jahrzehnten arbeiten wir mit regenerativen Mikroorganismen und achten so auf die Bodengesundheit. Unsere Böden kommen dadurch etwas besser mit Wetterextremen zurecht.“

Teils blieben Niederschläge ganz aus

Die geänderten klimatischen Gegebenheiten führen zu einem früheren Erntezeitpunkt und einer späteren Aussaat. „In den letzten Jahren waren Jänner bis März die schneereichen Monate. Ein kaltes und nasses Frühjahr macht die Aussaat schwieriger, daher haben wir vermehrt auf Winterkulturen gesetzt“, ergänzt Becherer.

Gottfried Hammerschmidt vom Biohof Hammerschmidt in Litschau berichtet: „Der Klimawandel ist heuer durch geringe oder komplett ausbleibende Niederschläge bemerkbar - im Juli hatten wir laut digitaler Messstation 2,3 Liter Niederschlag. Das fällt genau in die Hauptwachstumszeit der Bio-Erdäpfel, die darunter besonders leiden. Die Folgen sind weniger Knollenansatz und geringere Knollengröße, da die Erdäpfel unter Trocken- bzw. Hitzestress leiden.“ Der Ertrag sei aus jetziger Sicht weit geringer als in Durchschnittsjahren.

Der Klimawandel macht sich auch beim Grünland bemerkbar. Hammerschmidt weiter: „Der zweite Schnitt fiel gegenüber dem Vorjahr um 40 Prozent geringer aus, der dritte Schnitt war ein Komplettausfall. Nur weil der erste Schnitt sehr gut war und noch etwas Vorrat aus den Vorjahren vorhanden ist, kommen wir halbwegs über die Runden.“

Vielseitigkeit ist gefragt

Bewässerung ist im Hinblick aufs Grundwasser schwierig. „Durch die leichten, sandigen Böden ist auch die Auswahl an neuen, resistenteren Sorten gering. Es gibt keine Sorte, die ohne Wasser überleben kann“, sagt Hammerschmidt. Der Bio-Milchpreis sei seit März jeden Monat gesunken, während die Energie- und Dieselpreise immer noch sehr hoch sind. „Mit einer Photovoltaikanlage wollen wir die Stromkosten abfedern, den Dieselverbrauch durch geringfügige Anpassungen im Betriebsmanagement kompensieren. Als Landwirt muss man heutzutage sehr vielseitig sein: sowohl Lebensmittelproduzent, als auch Manager mit all seinen Facetten“, so Hammerschmidt.

Ausfälle und Engpässe bei der Ernte wird es auf alle Fälle geben. Wie hoch diese sein werden, kann Hammerschmidt aktuell nicht abschätzen.