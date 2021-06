Für die musikalische Umrahmung sorgten Karl Stütz und Reinhard Bauer. Bachofner hat als neuer Wirt im altbekannten Gasthaus ein 18-köpfiges Team um sich geschart. Als Restaurantleiter wurde Daniel Strohmayer ins Boot geholt.

Bürgermeister Patrick Layr war am Eröffnungstag verhindert und ließ durch die Vizebürgermeisterin Petra Zimmermann-Moser Glückwünsche überbringen: „Die jugendliche Frische und die innovativen Ideen von Matthias Bachofner bringen neuen Schwung in das Gasthaus und auch in die Stadt. Ich bin überzeugt, dass alle Voraussetzungen erfüllt sind, dass der ‚Rathskeller‘ ein großer Erfolg wird. Gerade in unserem so wichtigen Jubiläumsjahr freue ich mich sehr, dass es mit dem ehemaligen Gasthaus Waschka weitergeht. Ich wünsche dem Rathskeller alles Gute.“