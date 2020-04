„Schön, wenn wir einmal etwas eröffnen und nicht nur absagen können“, atmete Peter Ruzicka als Obmann von „Echt Gmünd“ am 18. April auf: Nach coronabedingter Verzögerung wurde in der Fußgängerzone um das Alte Rathaus die sechste Saison für den Gmünder Wochenmarkt gestartet.

Die Frühlingssonne strahlte mit den Standlern um die Wette – der Zuspruch aus der Bevölkerung war groß, genauso die Disziplin bezüglich Abstandhalten und Mund-Nasen-Schutz. Und wer nicht adäquat ausgerüstet war, der konnte sich bei Christa Riener auch mit selbstgenähten Masken ausstatten.

Zwei neue Obst- und Gemüsehändler

Zum Beginn begrüßten Organisator Josef Hag und Bürgermeisterin Helga Rosenmayer auch zwei neue Standler, die ein Versorgungsproblem des Vorjahres beheben wollen: Die Familie Schölm aus Oberlembach, die jetzt noch mit Naturfloristik aus Garten und Wiese vertreten war, will im Sommer auch frisches Feldgemüse und Obst aus eigenem Anbau anbieten. Gleiches kündigt auch das Kollektiv „Waldviertler Eden“ an, das in der Heidenreichsteiner Katastralgemeinde Guttenbrunn einen seit 25 Jahren bio-zertifizierten Hof solidarisch bewirtschaftet und jetzt schon eine Auswahl an eigenen Lebensmitteln von Kräutern über Tees bis zu Eingekochtem bereithält.

In Gmünd erhältlich sein sollen, sobald es die Jahreszeit erlaubt, unter anderem Erzeugnisse aus einem nicht weniger als 65 Meter langen Folientunnel, in dem im Vorjahr alleine mehr als 150 verschiedene Tomatensorten gepflanzt wurden.

„Echt Gmünd“ organisiert den Durchblick

Nicht nur beim Wochenmarkt, sondern auch bei den Kaufleuten von „Echt Gmünd“ sind die Augen nach vorne gerichtet. „Wir begannen damit, die Öffnungszeiten verschiedener Mitgliedsbetriebe zusammenzufassen“, berichtet Ruzicka: Angesichts ständig neuer Rahmenbedingungen falle es für Kunden aktuell schwer, noch die Übersicht zu bewahren.