Neues Geschäft in Leopoldsdorf .

Die Wichtigkeit der Nahversorger in kleineren Gemeinden wird leider erst erkannt, wenn schon Schließungen drohen. Einen richtungsweisenden und beispielhaften Weg hingegen schlägt die Gemeinde Reingers ein, wo in Zusammenarbeit mit der Familie Riedl in Leopoldsdorf nun ein modernes Nahversorgergeschäft mit einer großen Angebotspalette und allerlei Einrichtungen wie einer Tabak-Trafik inklusive Lotto-und Toto-Annahmestelle, Postpartnerschaft und Kaffee-Ecke sowie einem Biker-Shop entstand.