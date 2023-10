Neuer Treffpunkt für Nachtfalter: „d'Bar“ am Stadtplatz ist eröffnet .

„Simply enjoy“ heißt es ab sofort in Gmünd. Manuela Dürnitzhofer eröffnete am Mittwoch „d'Bar“ am Stadtplatz. Gediegenes Ambiente und chillige Musik überzeugen neben einem guten Getränkemix.