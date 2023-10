Geschlechtsteil gezeigt: Waldviertler (18) tappte in Internet-Falle

Laufend ist von Internet-Bekanntschaften zu lesen, die sich fast zu schön anbahnen, um wahr sein zu können. Und die schließlich dazu führen, dass Menschen vor laufender Kamera Handlungen an sich vornehmen, die sie später bereuen: Weil sie letztlich in einer Beziehung münden, die auf Erpressung beruht. Ein 18-jähriger aus dem Großraum Heidenreichstein im Bezirk Gmünd tappte in eine solche Cybersex-Falle, als er laut Polizei einer weiblichen Internet-Bekanntschaft sein erigiertes Glied in einem Videochat zeigte.

Mehrmals erpresste sie ihn danach mit Geldforderungen, andernfalls sie das Video veröffentlichen würde. Der junge Mann kaufte innerhalb eines Monats mehrere Apple-Geschenkgutscheine und übermittelte die Codes mit WhatsApp, bis er schließlich Anzeige erstattete.

Tipp:Was „Rat auf Draht“ zum Thema „Erpressung mit Nacktbildern“ schreibt, das liest du hier