Auftakt zu neuem Format der Oktoberfeste in Litschau

Am 6. Oktober startete der Auftakt zu den dreiwöchigen „Litschauer Oktoberfest'l“-Tagen, die heuer erstmals organisiert werden. Feuerwehr, USC Sparkasse Litschau, Verein Leben in der Region Litschau, Stadtcafé Riga, Verweilzeit, Gasthof Kaufmann, Gasthaus Steigberger Alm Loimanns haben sich wie auf NÖN.at berichtet zusammengefunden, um mit vielen Events laufend das einst weithin bekannte Oktoberfest in Leopoldsdorf zu ersetzen.

Einige Ehrengäste wurden zum Auftakt am Freitag mit einer Kutsche zur Festgarage gebracht und dabei musikalisch von der Stadtkapelle Litschau begleitet. Mit dabei waren Braumeister Karl Trojan mit Begleitung, Bürgermeister Rainer Hirschmann und Feuerwehrkurator Gerhard Kerschbaum, welche in der Folge den Bieranstich vornahmen. Danach verkündete es der Feuerwehrkommandant, Reinhard Hable : „Ozapft is!“

In kurzer Zeit hatte sich die Halle mit Besuchern gefüllt, und die Musiker hatten in dem an der Garage angeschlossenen Zelt ihre Plätze eingenommen. Zu einem Krügel zünftigem Oktoberbräu wurden Weißwürste mit Brezn, Leberkäse, aber auch Vegetarisches kredenzt.