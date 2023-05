Gmünd: ÖBB-Ticketverkauf in Trafik lief gut an

Groß und erwartungsgemäß sehr positiv war das Echo auf die NÖN-Story zur Rettung des persönlichen ÖBB-Ticketverkaufs in der Bahnhofsstadt Gmünd, nachdem die Bundesbahnen und schließlich auch die Stadtgemeinde den Service aufgegeben hatten. In der Euphorie hatten mehrere Lesende den Verkauf in der Trafik Buchhöcker am Eck Sigismundgasse und Stadtplatz schon mit 2. Mai erwartet, dann aber vor Ort noch kein Ticket bekommen und sich verärgert an die NÖN gewandt.

Hier hatte es allerdings schon im Vorfeld geheißen, dass die Installation des digitalen Systems für 3. Mai geplant sei. Genauso kam es laut Trafik-Betreiberin Stefanie Buchhöcker dann tatsächlich, seit vorigem Mittwoch läuft der Service. Ihre erste Zwischenbilanz über das neue Angebot, das sie primär auch als Unterstützung für ältere Menschen versteht, ist sehr positiv. Immer wieder komme Kundschaft mit ÖBB-Ticketwunsch in die Trafik, sagt sie. Und: „Für die Leute, die schon mit konkreten Zeiten und ‚einem Plan‘ zu uns gekommen sind, konnten wir die Buchungen vorbildlich rasch durchführen.“

Keine Telefon-Auskunft. Längere Auskünfte oder komplexere Buchungen werden demnach genauso ermöglicht, aber halt aus Rücksicht auf den laufenden Trafikbetrieb eher in den Pausen – und mit der Bitte, Fahrscheine zu einem späteren Zeitpunkt abzuholen. Das Miteinanderreden sei einfach das „A und O“.

Bei einer Art der Anfrage heißt es von Stefanie und Rainer Buchhöcker dennoch weder A noch O, sondern „no“: Sie wollen trotz allem primär Trafikbetreiber, kein Reisebüro sein. Für telefonische Strecken- und Fahrbahninfos verweisen sie an die ÖBB-Serviceline unter Tel. 0517-17. Stefanie Buchhöcker: „Nur so wird der Spagat zwischen dem Hauptgeschäft und Ticketservice gelingen.“

