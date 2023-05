Sommerfest statt Festival im Kasumama-Dorf

Auch wenn heuer wie berichtet kein Kasumama-Festival stattfinden wird, wird im Kasumama-Dorf in Lauterbach gefeiert. Beim ersten Sommerfest warten von 4. bis 6. August ein umfangreiches Programm und erstmals ein „Newcomer-Contest“.

Im Afrika-Dorf beim Holzmühlenteich wird drei Tage lang gefeiert. Auf die Besucher, die dieses Fest kostenlos besuchen können, warten Konzerte, Workshops, ein Basar und Kulinarisches. Auch die Kinder kommen voll auf ihre Rechnung. Es gibt ein Kinderprogramm und einen Streichelzoo. Es werden auch Kamele vorbeikommen. Ein Höhepunkt wird der Newcomer-Contest am 5. August. Auf den Sieger dieses Wettbewerbes wartet ein Auftritt als Eröffnungsband beim Kasumama-Festival 2024 und eine Gage von 500 Euro.

Margot Layer vom Kasumama-Verein erklärt die Teilnahmebedingungen: „Teilnehmen können alle ab 16 Jahren. Wir brauchen dazu ein Video von einem Live-Auftritt. Bis 16. Juli können sich Interessierte anmelden.“ Aus allen Einsendungen werden sechs Bands ausgewählt, die beim Contest jeweils zwei Lieder spielen dürfen. Eine Jury wird dann über den Gewinner entscheiden. „Pro Band, die beim Newcomer-Contest auftritt, gibt es 100 Euro sowie zwei Getränke pro Person“, sagt Layer. Anmeldungen sind unter info@kasumama.at möglich.

Das Kasumama-Festival in Moorbad Harbach gibt es seit 2001. Die Pause im heurigen Jahr hat Margot Layer – auch in der NÖN – damit begründet, dass die Luft bei den ehrenamtlichen Mitarbeitern raus und es schwierig sei, helfende Hände für die Organisation zu finden. Das Team hoffe, sagte Layr schon im März, bei der kleineren Veranstaltung im August neue Helfer zu finden. Ziel sei, das Festival im nächsten Jahr wieder in normaler Größe abzuhalten.

