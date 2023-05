Test durch Land NÖ: Gmünder Polizeiauto ist durchgefallen

Im Frühjahr 2019 hatte die seit mehr als hundert Jahren durch die Stadt Gmünd gestellte Gmünder Stadtpolizei erstmals ein eigenes Einsatzfahrzeug bekommen. Die damals als „Gelegenheit für viele Jahre“ wahrgenommene Gebrauchtwagen-Anschaffung muss nun allerdings schon ersetzt werden: Das Fahrzeug flog bei einer stichprobenartigen Überprüfung des Landes NÖ durch. Ein Ersatzfahrzeug wird für mehr als 25.000 Euro angeschafft.

Karosserie durchgerostet, Reparatur „nicht wirtschaftlich“

Im Zuge einer durch das Amt der NÖ Landesregierung veranlassten „stichprobenartigen besonderen Überprüfung“ sei festgestellt worden, dass die Karosserie entlang der Unterholme und bei den Kotflügeln durchgerostet ist, erklärt der für den städtischen Fuhrpark zuständige Stadtrat Benjamin Zeilinger (FPÖ). Die Instandsetzung sei aufgrund der hohen Reparaturkosten nicht wirtschaftlich. Ein Ersatz sei – für Lotsungen und Schwerverkehrs-Kontrollen genauso wie für die Sichtbarkeit der Präsenz bei der Aufgabenerfüllung – „unbedingt erforderlich“, der Ankauf eines Einsatzfahrzeuges als Ersatz „sehr dringlich“.

Angeschafft wird nach einstimmigem Beschluss im Gemeinderat über das Autohaus Gmünd ein Seat mit Erstzulassung im Jahr 2022 und etwa 15.000 Kilometern. Zum reinen Kaufpreis von etwa 24.500 Euro kommen etwa 400 Euro an Transportkosten zur Überstellung von einem Weltauto-Vertragspartner nach Gmünd.

Damit der Seat auch als offizielles Einsatzfahrzeug in Dienst gestellt werden kann, braucht es freilich Blaulichtbalken und eine Folierung im Polizeidesign. Das Blaulicht soll nach Möglichkeit vom bisherigen Einsatzfahrzeug übernommen werden, die Folierung übernimmt die Firma Berger-Print für etwa 1.400 Euro. Ein Anbieter aus Brunn am Gebirge wäre an sich billiger gewesen, aber, so Zeilinger: In einem solchen Fall sei die Entsendung eines Stadtpolizisten „zwingend erforderlich“, weil den Rückweg mit dem folierten Einsatzfahrzeug nur Einsatzkräfte bestreiten dürfen. Damit biete die Gmünder Firma angesichts der Ersparnis bei Dienstzeit und Reisekosten das günstigste Angebot.

Weiterer Autokauf für Stadt: 2021 bestellter Transporter nicht lieferbar

Einen zweiten Fahrzeugdeal brachte Benjamin Zeilinger im Gemeinderat zur Abstimmung: Der im Dezember 2021 beschlossene Ankauf eines neuen Transporters für die Trinkwasserversorgung musste nun wegen Lieferproblemen abgesagt werden. Stattdessen wird über das Autohaus Eder ein mit Kosten von 25.600 Euro (inklusive Steuer) etwas teurerer, dafür sofort verfügbarer Ersatz angeschafft. Das ausgemusterte Fahrzeug aus dem Jahr 2011 wird um 1.200 Euro privat weiterverkauft. Beide Fahrzeug-Käufe erfolgen über Leasingmodelle.

