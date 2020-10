Die Debatte um den zunehmenden Schwerverkehr-Durchzug im Gmünder Bezirk, über die die NÖN mehrfach berichtete, erreichte vorige Woche die politische Ebene: In Amaliendorf-Aalfang wurde eine außerordentliche Gemeinderats-Sitzung dazu abgehalten, in Heidenreichstein brachte Grünen-Mandatar Gerhart Böhm einen Dringlichkeits-Antrag ein.

„Keine Marotte des Bürgermeisters“

Im Gemeinderat von Amaliendorf-Aalfang wurde zwar die Wortwahl des Bürgermeisters Gerald Schindl (SPÖ) gegenüber einer Tageszeitung diskutiert, eine Resolution für verstärkte Verkehrssicherheits-Maßnahmen an der B30 vor allem im Gemeindegebiet wurde aber quer durch alle Fraktionen einstimmig verabschiedet.

Schindl wertet das „als wichtiges Zeichen dafür, dass der Protest keine Marotte des Bürgermeisters ist“. Die Situation sei durch diverse Baustellen endgültig auf die Spitze getrieben worden, pflichtet ihm der Geschäftsführende ÖVP-Gemeinderat Gerald Blach bei: „Die Hauptroute auf der B30 durch Aalfang war daher überlastet, der Transit samt Lärmbelästigung für die Ortsbewohner schon untragbar. Dazu kommt, dass es kein Nachtfahrverbot gibt und der Schwerverkehr mittlerweile beinahe rund um die Uhr präsent ist.“

Verkehrszähler und der „Code Red“

Die Holztransporte gehen, wie es in der Resolution heißt, „weit über das normale und erträgliche Maß hinaus“, die Belastung für die Bürger und Kinder sei als Gefahrenquelle für das gesamte Waldviertel dringend abzustellen.

Konkret wird in der Resolution die rasche Erarbeitung eines Verkehrskonzeptes zur Beruhigung der Situation an der B30 im Gemeindegebiet inklusive verstärkter Verkehrskontrollen und des Einsatzes von Lkw-Prüfzügen gefordert. Angesichts auch der Belastung für Klima und Fahrbahnen solle die Umlagerung der Holztransporte auf die Franz-Josefs-Bahn geprüft werden.

„Es soll einfach wieder Ruhe einkehren, zumindest wieder so sein wie vor einem Jahr“, sagt Schindl. In den vergangenen Tagen sei vorübergehend sogar sowas wie Ruhe eingekehrt: Die Bezirkshauptmannschaft habe, so Schindl, beim Arzthaus ein Verkehrs-Zählgerät aufgestellt, „wir haben daher offenbar aktuell den Code Red unter Lkw-Fahrern, werden gemieden. Mich würde interessieren, wer dafür aktuell draufzahlen muss“.

Er hält ein fixes Radargerät bei der Einfahrt von Heidenreichstein, eine Verkehrsinsel oder Tempo-30 für Schwerverkehr für rasch umsetzbare Maßnahmen mit anhaltenderer Wirkung. Einer Kostenbeteiligung verschließe sich die Marktgemeinde nicht.

Unterschriftenlisten auch in Heidenreichstein

Bis 31. Oktober liegen unter anderem am Gemeindeamt, in der Ordination von Gemeindeärztin Astrid Cisar, in Nah- & Frisch, Tennisstüberl, Gasthaus Schmakerl und Raika Amaliendorf Unterschriftslisten einer „Bürgerinitiative Nein zu überbordendem Schwerverkehr auf der B30!“ auf.

Franz Dangl Auch in Heidenreichstein erreichte der Unmut über zunehmende Holztransporter-Belastung den Gemeinderat – auch weil Fahrer es mit den Gesetzen nicht immer so genau nehmen. Für die L61 Richtung Vitis soll nun am Konsensweg eine Lösung gefunden werden.

Die Aktion wird auch außerhalb des Gemeindegebietes unterstützt, etwa vom Heidenreichsteiner Altbürgermeister Hans Pichler. In mehreren Geschäften der Burgstadt liegen bereits Resolution und Unterschriftenlisten auf.

Sorgenkind L61: Gmünder Weg als Vision

Die aktuelle Gemeindeführung der Burgstadt befasste sich vorige Woche genauso mit dem Schwerverkehr vor allem für Holzimporte. Gemeinderat Gerhart Böhm (Grüne Liste) brachte über einen Dringlichkeits-Antrag nicht die B5 oder B30, sondern den Abschneider über die Landesstraße L61 von Heidenreichstein über Seyfrieds, Haslau und Guttenbrunn in Richtung Vitis und Zwettl ins Spiel: „Hier werden anscheinend die engen Straßen und Ortsdurchfahrten ignoriert und laufend Gefahrensituationen geschaffen“, so Böhm.

Er wolle nicht mit der Brechstange vorgehen, sondern den konstruktiven Weg mit den zuständigen Stellen im Land NÖ suchen, betonte Böhm. Er nannte vor allem die Stadt Gmünd, die ortsfremden Schwerverkehr am Verhandlungsweg verbannen konnte. Nach einigen Wortmeldungen zum Thema wurde Einigung darüber erzielt, es im Energie- und Umweltausschuss um Vorsitzenden Böhm auch unter Einbeziehung der Nachbargemeinden zu bearbeiten.