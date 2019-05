Hoheneicher Maibaum diesmal so schnell wie nie zum Marktplatz getragen und aufgestellt.

Hoheneicher Maibaum in Rekordzeit aufgestellt .

Wie alle Jahre werden am 30. April in vielen Orten die Maibäume aufgestellt, ob mit Maschinen oder in traditioneller Art, händisch mit den sogenannten Schwabblern und Spießen. Hier ist Kraft und Ausdauer der Teilnehmer gefragt.

Im Wallfahrtsort Hoheneich wird diese Tradition seit 35 Jahren auf die gleiche Art gepflegt. Der Ort wurde damals in sieben Abschnitte eingeteilt und jeweils nach sieben Jahren wird der Maibaum von den Bewohnern jedes Ortsteiles abwechselnd geschmückt und zum Marktplatz getragen.

Altbürgermeister Fritz Ledermüller berichtete, dass damals die Musikalische Begleitung schwer zu hören war, weil der Traktor, der den Baum transportierte, zu laut war. „Aus dem Grund haben wir damals entschieden, den Baum zu tragen, was bei der Bevölkerung sehr gut ankam.“ Veranstalter ist der Verschönerungsverein des Ortes, unter der Leitung von Josef Decker.

Am 30. April wurde der 30 Meter hohe Hoheneicher Maibaum vom Bereich Friedhof zum Marktplatz getragen und unter Mitwirkung zweier Zimmerleute aufgestellt. Diesmal in einer Rekordzeit von wenigen Minuten mehr als einer Stunde.

Danach wurde im Vereinshaus gefeiert.