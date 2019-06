Erster Sirenen-Alarm seit Jahren .

Seit vielen Jahren heulten am 21. Juni gegen 9.45 Uhr in Schrems einsatzbedingt die Sirenen. Ein Fahrzeuglenker, dessen Auto direkt vor dem alten Feuerwehrhaus in der Heidenreichsteiner Straße stark zu rauchen begann, betätigte den dortigen Sirenen-Taster.