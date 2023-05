Erstkommunionfeier in der Stadtpfarrkirche Weitra

Im Rahmen der Eucharistiefeier empfingen 12 Kinder am 21. Mai in der Stadtpfarrkirche Weitra ihre erste Kommunion von Stadtpfarrer Markus Feyertag. Damit wurden sie feierlich in die Gemeinschaft aufgenommen. Maggie und Max Faltin brachten musikalischen Schwung in die Messe, die mit Christina Stürmers Lied „Seite an Seite“ zu Ende ging.

Martina Thalhofer, Religionslehrerin, begleitete die Kinder durch die Vorbereitung zur Erstkommunion. Klassenlehrerin Sabine Schmid und die Direktorin der Volksschule, Petra Zimmermann-Moser, freuten sich sichtlich mit den Eltern und Familienangehörigen.

Die neuen Mitglieder der Gemeinschaft sind: Johanna Altmann, Gabriel Artner, Emma Bauer, Samuel Decker, Simon Haidvogl, Malien Haslinger, Julian Kugler, Alexander Meyer, Emma Miedler, Lukas Seidl, Oliver Weißenbäck und Gabriel Steininger.

