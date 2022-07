Erstmals wurden im Gmünder Krankenhaus Evakuierungen geübt

Werbung

Die Evakuierung eines Krankenhauses ist nämlich für alle Beteiligten eine enorme Herausforderung. Eine solche Extremsituation fordert nicht nur das Personal und die Einsatzkräfte, sondern vor allem auch die Patienten. Aus diesem Grund ist es äußerst wichtig, regelmäßig Evakuierungsübungen durchzuführen, um für einen eventuellen Ernstfall gerüstet zu sein. Ziel eines solchen Trainings ist es, die Koordination sämtlicher Instanzen zu üben und so Patienten und Bedienstete mit dem geringstmöglichen Zeitaufwand gefahrlos in Sicherheit zu bringen.

Bei der Anordnung zur Evakuierung kommt in Krankenhäusern ein mehrstufiges Evakuierungskonzept zur Anwendung. Die Anordnung zur Räumung des Gebäudes erfolgt nach Einschätzung eines externen Einsatzleiters. Dieser agiert in enger Zusammenarbeit und dauernder Absprache mit der Einsatzleitung des Klinikums im Sinne der Sicherheit von Patienten und Mitarbeiter.

Bisherige Erkenntnisse zeigen, dass bei großen Evakuierungsübungen nur ein geringer Teil an Bediensteten daran teilnehmen konnte. Aus diesem Grund wurden bei diesem Pilotprojekt im Landesklinikum Gmünd viele Kleinübungen angeboten, an der jeweils maximal zehn Personen teilgenommen haben. Somit war gewährleistet, dass möglichst viele Mitarbeiter teilnehmen konnten.

Es gab einen theoretischen Teil, bei dem das Grundkonzept einer Evakuierung erläutert wurde, sowie eine Einschulung auf die zur Verfügung stehenden Hilfsmittel wie Brandfluchthaube, Evac-Chair und Evakuierungstuch. Im Anschluss folgte die Umsetzung in einem praktischen Teil.

Brandalarm in Zimmer simuliert

„Es wurde ein Brandalarm in einem Zimmer simuliert und die vermeintlichen Patienten sowohl in sitzender Haltung mit dem Evac-Chair als auch liegender Position unter Verwendung von Krankenbett bzw. Evakuierungstuch in den nächsten Brandabschnitt transportiert“, erklärt der Brandschutzbeauftragte Manfred Staud. „Zusätzlich wurde das Zimmer mittels Nebelgenerator dicht verraucht und alle Teilnehmer übten mit der Brandfluchthaube, um möglichst realitätsnahe Voraussetzungen zu haben“, ergänzt er.

„Es ist uns ein wichtiges Anliegen solche Szenarien fortan in regelmäßigen Abständen zu trainieren. Bei einem Ernstfall kann jede Sekunde und jeder Handgriff entscheidend sein. In solchen Notfallszenarien gibt es natürlich immer unvorhergesehene Situationen, die auftauchen können. Wenn jedoch der Grundablauf verinnerlicht ist, fällt es umso leichter, auf unerwartete Sachlagen schnell und richtig reagieren zu können“, betont der stellvertretende kaufmännische Standortleiter Michael Weilguni.

