Als wäre es den ins Waldviertel zurückgekehrten Wölfen auch selbst ein Anliegen, sorgen sie derzeit in regelmäßigen Abständen für Schlagzeilen. Wahrscheinlich erübrigt sich angesichts der Vorgeschichte jede DNA-Analyse, um es behaupten zu können: Jetzt wurden erstmals Schafe in einem Gehege unweit des dicht verbauten städtischen Gebietes von Gmünd und eské Velenice samt Vororten – mit insgesamt mehr als 10.000 Einwohnern auf engem Raum – gerissen.

Der Wolf ist damit auch für „Städter“ nicht mehr nur verklärtes Wesen aus Universum, Sagen und Märchen, das in verlassener weiter Ferne halt hie und da etwas herumpöbelt. Er wird allmählich als etwas wahrgenommen werden, das jedem irgendwann über den Weg laufen könnte. Das kann das Kopfkino beschäftigen, den Zugang zum Wolf radikal ändern.

Muss deshalb jetzt in stumpfer Angst wild drauflos geballert werden? Absolut nicht. Aber, noch einmal an dieser Stelle der Vergleich mit der „Flüchtlingskrise“ 2015: Es ist allerhöchste Zeit, um die Situation auf politischer Ebene sachlich zu bewerten und einen für alle gangbaren Weg in die Zukunft zu erarbeiten. Auch diesmal ist die Sache nicht so verworren, dass sie nur ins Chaos führen kann. Noch.