„Hauts des N...baby eini“: Rassismus im Strandbad

Völlig erschüttert berichtet eine NÖN-Leserin von einem rassistischen Angriff auf ihre Tochter, noch ein Baby, im Gmünder Strandbad.

Sie habe mit ihrer Tochter, 21 Monate alt, im seichten Wasser gespielt. Eine Gruppe Jugendlicher hätte in rund 10 Metern Entfernung das „N-Wort“ verwendet: „Anfangs dachte ich mir nur, dass sie das Wort unter sich verwenden würden und eben nicht die Hellsten wären.“ Doch dann wären die Jugendlichen direkt auf das Baby losgegangen: „Wir wollten den Tag genießen und diese jungen Erwachsenen machten sich lustig, rissen Witze aufgrund ihrer Hautfarbe. Als ich immer wieder hinsah, kam zu guter Letzt die Aussage 'Hauts des N...baby eini' (ins Wasser). Diese hochgradig rassistische Aussage brachte bei mir das Fass zum Überlaufen.“

Entschuldigung, als Polizei kam. Die Mutter habe daraufhin versucht, die Jugendlichen über Rassismus aufzuklären — „und zwar auch nicht gerade auf die feinste Art, muss ich zugeben.“ Dann habe sie die Polizei gerufen — sie zieht mittlerweile auch eine Privatanzeige in Betracht. „Einer der Jugendlichen kam in der Zwischenzeit, nachdem sich eine andere Gruppe von älteren Burschen eingemischt hatte, an, und entschuldigte sich.“ Die Ausrede: Auch in seinem Elternhaus würde so geredet werden. „Die Jugendlichen haben auch den Begriff Juden als abwertend und gegenseitige Beleidigung benutzt“, so die Strandbadbesucherin. Wichtig sei ihr jedenfalls Aufklärung: „Leider denken einige noch immer so. Wenn Menschen sich nicht weiterbilden, und nein, in der Schule findet diese Art von Bildung leider kaum statt, dann werden sie auch immer das nachplappern, was sie von ihrem Elternhaus kennen. “

Eines ist klar: Sprache zeigt nicht nur, wie die Wirklichkeit gesehen wird, sie beeinflusst sie auch. „Dass solche Aussagen Menschen extrem verletzen können, menschenverachtend sind und sensible Menschen bis zum Selbstmord bringen können, ist Rassisten leider nicht bewusst – oder freuen sie sich dann darüber?“, fragt sich die Mutter verständnislos.