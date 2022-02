Gmünder Café als Bühne, die offen blieb

Wie selbstverständlich stehen auf den Tischen kleine Aufsteller mit Veranstaltungsankündigungen. Und doch ist es ungewohnt. Ein Konzert von Angelo da Silva und Georg Lauterböck am 16. Februar, ein „Faschings-Rambazamba“ am 26. Februar. „Dass die Regelungen etwas gelockert wurden, spielt uns dafür natürlich in die Karten“, sagt Karl Hackl.

Aber auch bisher haben er und seine Gattin Sabine als Betreiber des „Espresso & Music“ in der Gmünder „Einkaufsmeile“ den Veranstaltungsabsagen getrotzt: Während das kulturelle Leben in den vergangenen Monaten im Bezirk ansonsten komplett zum Erliegen gekommen ist, gaben sie Künstlern bei ihren Musikabenden zweimal im Monat eine Bühne. Im Café sind nicht nur die Tische, sondern auch die Stühle nummeriert. Eine Voraussetzung dafür, dass im Café überhaupt regelmäßig Veranstaltungen stattfinden können.

Viel Beschäftigung mit den Vorgaben nötig

„Wir wissen immer, wo wer gesessen ist. Die Sicherheit der Gäste ist uns am wichtigsten. Deshalb bitten wir auch immer um Reservierung und können schon vorab einen Sitzplan erstellen“, erklärt Karl Hackl. Bis zu 50 Sitzplätze stehen an den Musikabenden zur Verfügung. An zugewiesene Sitzplätze werde sich tatsächlich gehalten, sagt er. Rechtliche Rahmenbedingungen, aktuelle Änderungen, neue Unsicherheiten – der Aufwand ist groß. Klar, man muss sich viel mit den Vorgaben beschäftigen.

Aber, so Hackl: „Der Aufwand war für uns nie ein Hindernis. Dafür zollen wir den Musikern zu viel Respekt.“ Lediglich das After-Xmas-Special am 25. Dezember musste ausfallen, im neuen Jahr gingen in einer kulturell sonst dürren Zeit aber schon einige Veranstaltungen über die Bühne. Richtungsweisend sei vor allem das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker gewesen, erzählt Hackl. Auch wenn die Musikabende ein kleinerer Rahmen sind: Man wolle ein Beispiel dafür sein, dass Musikveranstaltungen auch in der Pandemie möglich sind – und nicht vornherein abgesagt werden müssen. „Als die allgemeinen Ausgangsbeschränkungen gegolten haben, oder ein strenger Lockdown war, ging es ohnehin nicht“, sagt er.

Musiker werden zu Freunden: „Man fiebert mit.“

Zuletzt waren etwa 2G-Nachweis, Registrierung und fixe Sitzplätze nötig. Der Andrang ist unterschiedlich, hängt nicht nur von den angekündigten Musikern ab: „Man merkt bei den Gästen eine gewisse Angst. Als die Omikron-Mutation noch ungewiss war, sind die Besucherzahlen gesunken.“ Insgesamt gebe es viele positive Rückmeldungen.

Nicht zuletzt auch wegen der Musiker stellt sich das Team dem Aufwand: „Man hat mitgelitten, als sie keine Möglichkeiten zum Auftreten hatten. Man freut sich mit ihnen, fiebert mit, wenn sie ihren Weg gehen. Viele sind zu Freunden geworden“, betont Hackl: „Man ist es den Bands schuldig, dass man nicht den einfachsten Weg geht.“ Der wirtschaftliche Aspekt rücke in den Hintergrund, es gehe um Kontinuität: „Es gibt eben schwierige Zeiten, aber da muss man durch.“

Der Wunsch: „Ein Jahr ohne Lockdown.“

Etwa ein halbes Jahr Vorlaufzeit rechnet Hackl für eine Veranstaltung ein, einiges musste trotz der Bemühungen abgesagt werden: „Auch um diese Events ist uns leid.“ Für die nächsten Monate werden schon Pläne geschmiedet, angedacht wäre unter anderem ein Abend mit einer russischen Band. Und: „Wenn das Wetter mitspielt, möchten wir im Sommer wieder Konzerte draußen veranstalten“, blickt Hackl nach vorne. Manche Bands gastieren zum wiederholten Male im Espresso & Music, manche kommen zum ersten Mal her. Auch junge Musiker bekommen immer wieder eine Bühne.

Fürs angelaufene Jahr haben Karl und Sabine Hackl vor allem einen Wunsch: „Ein Jahr ohne Lockdown.“ Dann wären die Veranstaltungsankündigungen auf den Tischen vielleicht nicht mehr ganz so ungewohnt.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden