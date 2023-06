Sommernacht mit Jasmin Egger in Gmünd

Am Abend des 21. Juni, dem Tag der Sommersonnenwede, entführte die sympathische Sängerin Jasmin Egger die zahlreichen Besucher des Espresso & Music in Gmünd mit ihrem neuesten Programm in einen tollen Sommernachtstraum.

Bis kurz vor dem Open-Air-Auftritt der jungen Steirerin herrschte noch Bangen wegen dem Wetter. Schwarze Wolken zogen über Gmünd hinweg, entleerten sich zum Glück aber einige Zeit vor dem Auftritt der Sängerin, die auch einige Fans aus ihrer Familie mitgebracht hatte. Ihr größter Fan, ihre 13-jährige Tochter Stephanie, war auch dabei.

Diesmal zeigte sich Jasmin nicht gänzlich von der Seite Helene Fischers, sondern hatte auch zahlreiche Coversongs der volkstümlichen Musik mitgebracht. Auch Eigenkompositionen stellte sie vor, die zum Jahresende auf ihrer ersten CD erscheinen wird. Sie erinnere an Melissa Naschenweng, meinte eine Besucherin im Gespräch mit der Sängerin. „Ich freue mich, wenn ich wieder ins Waldviertel kommen darf!“, so Jasmin Egger zum Abschied.