Essen am Herd ging in Flammen auf .

Eine Küche in einem Wohnhaus in Roßbruck ging am 24. April kurz nach 12 Uhr in Flammen auf. Die Besitzer konnten das in Brand geratene Essen am Elektroherd löschen. Die Feuerwehren aus St. Martin, Harmanschlag, Langfeld und Unserfrau (Atemluffahrzeug) rückten zu dem B2-Einsatz aus