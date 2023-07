„Müssen uns bei Menükosten hinter jedem Wirtshaus verstecken“

Er wolle der SPÖ-geführten Stadtregierung eine Kostenreduktion „als Hausaufgabe mitgeben“, sagte ÖVP-Klubchef Tobias Spazierer zum Thema „Essen auf Rädern“ vor der Abstimmung im Gemeinderat. Dazu SPÖ-Klubchef Michael Preissl: „Hier große Einsparungspotenziale zu orten, ist eher populistisch.“ Er kenne die Strukturen sehr genau, sehe keine wesentlichen Einsparungspotenziale, zumal die Mitbenutzung der Internatsküche in der Landesberufsschule bereits eine günstige Herstellungs-Möglichkeit biete.

Sparen könne man am ehesten im Wareneinkauf, räumte SPÖ-Sozial-Stadträtin Gabriele Beer als Antragstellerin ein, dann müsse man allerdings den Einkauf regionaler Produkte aufgeben. Das ist für sie genauso keine Option wie für Spazierer. Spazierer: Es gehe aber nicht um den Einkauf, sondern um die „Menükosten in der Entstehung, mit denen wir uns hinter jedem Wirtshaus verstecken müssen, weil wir da nicht mitkommen“. In der Hinsicht musste ihm Beer beipflichten.

Die Gebühren werden mit 1. September jedenfalls um 50 bis 70 Cent pro Mahlzeit angehoben, lediglich für Gemeindepersonal samt Angehörigen, Berufsschule und Kindergartenpersonal bleibt der Tarif mit 5 Euro unverändert. Die durchschnittlichen Tarife liegen künftig zwischen 6 und 6,50 Euro, sind somit immer noch deutlich unter jenen etwa in Gmünd, wo der anhand der Einkommenssituation am häufigsten vorkommende Tarif 7,90 Euro beträgt.

Kindergarten-Transporte ab Herbst ebenfalls teurer

Ebenfalls steigen nach Antrag von Stadträtin Beer die Kostenbeiträge für Kindergarten-Transporte – als Folge dessen, dass der private Dienstleister im vorigen September wegen höherer Spritpreise und CO2-Steuer die Preise erhöhen musste. 2021 und 2022 ist der Abgang der Stadtgemeinde demnach bei 21.000 bzw. 23.000 Euro gelegen, im ersten Quartal 2023 bereits bei 9.500 Euro. Beer erwartet am Jahresende ein Minus von gut 30.000 Euro. – Dreieinhalb Jahre nach der jüngsten Erhöhung wird der Fahrtkostenbeitrag mit 1. September von 25 auf 28 Euro für das erste Kind bzw. von 20 auf 25 Euro für jedes weitere angehoben.

Mehr Geld fürs Internat: „Wunsch von WK & Land“

Genauso angehoben werden die Beiträge für die Internats-Benützung ab dem kommenden Schuljahr. Zwei Jahre nach der vorigen Erhöhung wird der Beitrag für einen 10-Wochen-Lehrgang von 1.050 auf 1.140 Euro erhöht.

Ursache dafür ist laut Bürgermeister Peter Müller (SPÖ) ausnahmsweise nicht direkt die Teuerung an sich: Man komme dem Wunsch von Wirtschaftskammer NÖ und Land NÖ nach möglichst gleichen Beiträgen in allen NÖ Internaten nach. Der Antrag wurde einstimmig angenommen.