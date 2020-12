Große Straßenprojekte wie die Generalsanierung des unteren Teils der Emerich-Berger-Straße („Einkaufsmeile“) hatte die Stadtregierung im Coronajahr 2020 aufgrund der ungewissen Entwicklungen zurückstellen müssen. Angesichts des ruhigen Treibens, das auf den Straßen der Bezirkshauptstadt großteils herrschte, entwickelte sich im Herbst vergleichbar rege Betriebsamkeit.

Reaktion auf Beschwerden in der Schremser Straße

Verkehrsteilnehmer wurden darauf wohl primär durch die in mehreren Etappen erfolgte Totalsperre der Schremser Straße aufmerksam. Geplant war das so nicht, sagt Baudirektor Michael Prinz: „Eigentlich hätte nachts gearbeitet werden sollen. Wegen Anrainerbeschwerden mussten wir aber an die Wochenenden ausweichen.“

In dem Bereich, wo in den vergangenen beiden Jahren schon mehrere Baustellen unter anderem für eine deutlich verstärkte Gasleitung (wegen des NBG-Glasfaser-Werkes; die NÖN berichtete) notwendig gewesen waren, musste durch die Firma Leyrer+Graf nun der Kanal vergrößert werden.

Grund dafür ist die Schaffung der neuen Siedlung im Bereich zwischen Schremser Straße und Schulgasse, für die parallel zu den aktuellen Arbeiten auch die von der Schremser Straße abzweigende Brüder-Baumann-Straße zur richtigen Gemeindestraße inklusive Geh- und Radweg ausgebaut wird.

Brüder-Baumann-Straße: Zumindest provisorische Decke noch heuer

Die Arbeiten in der Schremser Straße sind seit 21. November endgültig abgeschlossen, sie wurden begleitet von einigen Kanaldeckel-Sanierungen hier und am Bergweg am Fuße der Blockheide. Die Brüder-Baumann-Straße soll, abhängig von der Wetterentwicklung, heuer zumindest noch provisorisch befahrbar werden – Leitungen für Kanal und Wasser sind verlegt, derzeit ist Leyrer+Graf mit der Beleuchtung beschäftigt.

Ebenfalls noch als Teil des 700.000-Euro-Projektes geplant ist die Schaffung eines Regenwasser-Kanals am anderen Ende der Brüder-Baumann-Gasse, von der Einmündung in die Schulgasse bis zu deren Kreuzung mit der Passauer Gasse gab es bislang für das stattliche Mehrparteienhaus nur einen Mischwasser-Kanal.

Doppelter Straßenneubau

Im Bereich einer anderen Stadtausfahrt lief im Norden indes eine andere L+G-Straßenbaustelle im Auftrag der Stadt voll an: Die Eisenberger- und Lokalbahnstraße in Gmünd-Böhmzeil – die bisher nur über eine Spritzdecke befahrbar waren – sollen, wenn es das Wetter zulässt, noch heuer wirkliche Straßen werden.

Diese Woche ist laut Stadtbaudirektor Prinz bereits die Schotterung geplant, für Mitte Dezember wird die Asphaltierung und noch vor Weihnachten die Fertigstellung ins Auge gefasst. Vorige Woche wurde auch mit der Schaffung von Grünanlagen begonnen.

Die Gesamtkosten für diese zwei Straßenzüge liegen bei etwa 185.000 Euro. Dazu kommen unweit davon gut 46.000 Euro für die Gehsteig-Sanierung der Alois-Ullrich-Gasse im Bereich der Eisenbahnkreuzung bis zur Ignaz-Pilz-Gasse.