Litschauer Budget für 2022 ohne Gegenstimmen beschlossen

Sowas hat es seit vielen Jahren nicht mehr gegeben: Die Budgetsitzung des Litschauer Gemeinderates, wo noch vor wenigen Jahren regelmäßig massiv die Fetzen geflogen waren, war für 2022 nach einer völlig diskussionslos verstrichenen Dreiviertelstunde zu Ende. Das, obwohl insgesamt 25 Punkte und zwei Dringlichkeits-Anträge der ÖVP im öffentlichen Sitzungsteil zu behandeln waren…

In Abwesenheit der Gemeinderäte Roland Edinger (BBL), Maria Ledermüller (SPÖ) und Alexander Schandl (ÖVP) fielen alle Beschlüsse außer jenem zum Voranschlag 2022 einstimmig – fürs Budget kamen aus der SPÖ kommentarlos drei Enthaltungen. Bürgermeister Rainer Hirschmann (ÖVP) hatte zuvor die Einnahmen und Ausgaben zum Ergebnishaushalt mit jeweils 5,8 Millionen Euro beziffert, die Erträge im Finanzierungshaushalt mit 6,7 und die Auszahlungen mit 6,9 Millionen. Darin enthalten ist noch eine vorzeitige Darlehens-Rückzahlung für den Kanal in Gopprechts in Höhe von 240.000 Euro.

Geplant ist für 2022 die Aufnahme von 900.000 Euro an neuen Darlehen.

Friedhof, Strandbad und weitere Projekte für 2022

Den größten Brocken im Finanzplan für 2022 macht mit etwa 520.000 Euro an erwarteten Investitionskosten das ursprünglich für heuer geplante Friedhofs-Projekt aus. Es sieht auf einem vergrößerten Areal wie berichtet unter anderem den Neubau einer barrierefreien Leichenhalle mit Verabschiedungsraum, öffentlichen Toiletten und einem Raum für den Bestatter, einem Urnenhain, einem gestalteten Vorplatz inklusive dem hierher versetzten Kriegerdenkmal vor, auch die Schaffung einer Photovoltaik-Anlage und Stromtankstelle ist geplant.

Ziel sei noch im Dezember die Einreichung des Gesamtprojektes bei der Baubehörde, sagt Stadtamts-Direktor Jürgen Uitz. Die Auftragsvergaben und der Baustart sollen, so Bürgermeister Hirschmann im Gemeinderat, rasch im Frühjahr 2022 erfolgen.

Der zweitgrößte Brocken im Budget betrifft mit kalkulierten 250.000 Euro das Strandbad. Dafür wurde in einer Arbeitsgruppe wie berichtet ein Attraktivierungs-Konzept erarbeitet, das unter anderem einen barrierefreien Strandbereich, eine geschwungen in den See gebaute Steganlage und einen aufgewerteten Fun-Court vorsieht und so im Gemeinderat bereits beschlossen wurde. Davon ausgeklammert ist die Frage nach der Zukunft der Freibecken, die NÖN berichtete über die laufende Investorensuche und Beauftragung von SPÖ-Stadtrat Gerhard Holzweber mit der Ausarbeitung eines Bürgerbeteiligungsmodells.

Außerdem im Budget sind unter anderem 230.000 Euro für Gemeindestraßen-Projekte (ohne Instandhaltungen) etwa in der Strandbadstraße , 200.000 Euro für den weiteren Glasfaser-Ausbau auch im Zuge der fortschreitenden Leitungsarbeiten der EVN-Wasser, je 100.000 Euro für Bauland-Angelegenheiten und einen Brückenbau in Hörmanns sowie 50.000 Euro für die Schaffung eines Bewegungsraumes und zusätzlicher Toiletten im Kindergarten.

Siedlungsgebiet kann auch in Zukunft wachsen

Neben einer Reihe an weiteren Themen (siehe Infobox!) ging es in der Sitzung am Ende eines Jahres mit historischer Nachfrage nach Bauland auch um eine neue Option für Häuslbauer: In der Reitzenschläger Straße wird nach einstimmigem Beschluss ein etwa 11.500 m² großes Grundstück – fast ein Drittel mit Widmung Bauland-Wohngebiet – um 45.000 Euro angekauft. Stadtchef Hirschmann sieht darin eine „große Chance für eine zukünftige Siedlungs-Erweiterung. So billig kriegen wir‘s nie wieder.“