Am 7. Oktober startete in der Kuenringerkaserne die größte militärische Übung für dieses Jahr – EURES 19. Rund 240 Soldaten waren real anwesend, die zahlreiche Aufgaben mit ca. 5000 virtuellen Mann zu meistern hatten.

Die Teilnehmer/innen kamen aus ganz Österreich. Auch waren 25 Mann eines mechanisierten Bataillons des Kooperationspartner der tschechischen Streitkräfte zum ersten Mal an einer Simulator-Übung aktiv beteiligt.

Das Szenario war in einem fiktiven Land, in welchem Streitparteien zu trennen waren. Solche Übungen auf dem Führungs-Simulator - zur Vorbereitung auf reale Einsätze - sind umweltschonend und kostensparend.

Von der Deutschen Offiziersschule des Heeres aus Dresden waren sechs Übungsbeobachter angereist.

Das Jägerbataillon 17 aus Straß/Steiermark war mit einem hochtechnologisch ausgerüsteten Gefechtsstandfahrzeug, dem Pandur-Evolution Panzer, erstmals zur Übung gekommen, die 3. Jägerbrigade mit zwei Dingo Radpanzern.

Zum Zeitpunkt des Übungsbeginns ließ der interimistische Verteidigungsminister Thomas Starlinger drei Generäle, die von seinem Vorgänger Mario Kunasek (FPÖ) im Frühjahr in Spitzenpositionen der neuen Heeresgliederung bestellt worden waren, an ihre früheren Arbeitsplätze zurückkehren – sie wurden abgesetzt. Es wurde der "rechtskonforme Zustand wieder hergestellt" - so im Beamtendeutsch.

