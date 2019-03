Nach Hacker-Angriff: Gmünder Markthalle wieder offen! .

Mehr als viereinhalb Tage lang war die Gmünder Markthalle von Eurogast Pilz&Kiennast infolge eines verheerenden Hacker-Angriffs am ersten März-Wochenende für Kunden geschlossen. Am späten Nachmittag des 8. März gingen die Tore in der Litschauer Straße dann aber doch früher als erwartet wieder auf.