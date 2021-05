Fußball-Europameisterschaft – das ist seit jeher nicht nur der Sport an sich, sondern auch das Rundherum. Wie steht es heuer ums Sticker-Sammeln und den Fernseher-Kauf extra für die EURO?

Trafiken ohne Sticker und verhaltenes Sammeln

Eine ganz besondere Tradition vor Großereignissen ist das Sammeln von Panini-Stickern. Längst sind die Alben und die Sticker-Päckchen nicht mehr nur in der Trafik zu finden, in kaum einem Supermarkt fehlt dieser Tage der Panini-Aufsteller. Aber: Aus der Trafik von Günter Köhler am Gmünder Stadtplatz sind sie dafür ganz verschwunden. Es frage auch niemand danach, sagt er.

In der Buchhandlung Spazierer mit angeschlossener Trafik in Schrems gibt es Sticker und Alben zwar, Geschäftsführer Tobias Spazierer spricht aber von einer heuer eher verhaltenen Nachfrage: „Der Verkauf geht nicht so wie in den Jahren davor.“ Einen möglichen Grund sieht er in der erneuten Auflage des Albums, nachdem es im Vorjahr trotz EM-Ausfalls bereits eines gab. Auch der Umfang der Alben sei in den vergangenen Jahren recht stark angewachsen.

Sammeln hat trotzdem Tradition: „Ich habe sie als Kind gesammelt und mein Sohn hat auch Alben. Er interessiert sich für die Mannschaften, es ist eine schöne Vorbereitung auf die Events“, sagt Spazierer. Bei Kunden besonders beliebt sei das Album zur EURO 2008 in Österreich und der Schweiz gewesen.

QLED und OLED fürs EM-Erlebnis daheim

Fußball-Großereignisse sorgten oft für regen Andrang auf den Elektrofachhandel, Verkäufe von Fernsehern nahmen kurz davor zu. So stark wie früher spüren Händler die Auswirkungen von solchen Events nicht mehr. Im Gmünder Lagerhaus spürt man noch keine verstärkte Nachfrage nach TV-Geräten, erklärt Geschäftsführer Günter Zaiser. Das ist aber nicht bei allen so: Immer größer, immer hochaufgelöster werden die Bildschirme und manch fußballaffine Menschen sind in dieser Zeit auf der Suche nach einem Upgrade.

Laut Elektrofachhändler Gregor Hörmann sei die reine Bildschirmgröße heutzutage nicht mehr das Hauptargument. „Die meisten Fernseher sind mittlerweile ohnehin recht groß. Ganz so wie früher merkt man die erhöhten Verkäufe von Fernsehern also nicht“, erzählt er. Ganz abzustreiten sei der Effekt von Fußball-Großereignissen auf die Elektronik-Landschaft aber nicht. Im Fokus stehen heutzutage vor allem Upgrades auf QLED und OLED-TVs, die sattere Farben und bessere Kontraste versprechen. Um diesen Umstand seien sich natürlich auch die Hersteller bewusst. „Kurz vor Europa- und Weltmeisterschaften werden die Preise von Fernsehgeräten gerne nochmal angepasst. Aber auch Aktionen werden von Herstellern jetzt vermehrt ausgerufen.“