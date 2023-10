„Erst musste ich von hier flüchten“, erzählt Eva Maspoli. Nun aber merke sie die starke Verbindung zum Waldviertel, dem Ort, an dem sie aufgewachsen ist. Rund sechs Jahre Studium in der Schweiz haben dazu gereicht: „Nun möchte ich die beiden Welten verbinden“, erzählt Maspoli, die derzeit eine Künstler-Residenz in der Bobbin Fabrik zurück ins Waldviertel gebracht hat.

Dass Eva Maspoli, die aus einer Künstler-Familie stammt, selber Künstlerin wird, war erst gar nicht ihr Plan: 1998 geboren, in Hollenstein „von Stein und Wald umgeben“ aufgewachsen, hat sie erst bei ihren Eltern gesehen, dass Kunst eine anspruchsvolle und fordernde Aufgabe ist: „Zuerst habe ich das verweigert.“ Ihre Eltern sind vor rund 30 Jahren aus der Schweiz ins Waldviertel gekommen, Vater Piero Maspoli ist nach wie vor als Bildhauer - korrekte Bezeichnung für ihn ist „Plastiker“ - tätig.

Ihre Neugier, ihr Wissensdurst, aber auch die Lust an der Bewegung und an Musik haben sie erst recht zur Kunst gebracht. Der erste Schritt war die erwähnte Flucht und das Studium der Restaurierung auf der Hochschule der Künste in Bern, um Material kennenzulernen und sich Wissen anzueignen. Der Drang nach mehr Freiheiten und Gestaltung im Raum führte zum Studiengang „Spatial Design“ an der Hochschule für Design und Kunst in Luzern. Dort hat sie bei den bildenden Künstlern angedockt - und schließlich in den Studiengang „Kunst und Vermittlung“ gewechselt. „Seither bewege ich mich leidenschaftlich in der Kunst.“

Werkzeug dafür ist für sie der Körper, und das nicht nur, wenn es um Performances geht. Auch bei Videos, Fotografien oder Skulpturen ist der Körper „der Filter, um alles anzuschauen.“ Die Themen sind auch damit eng verbunden: „Die Lebensentstehung, der Schmerz und die Lust, die Körperhülle, die Wahrnehmung und das mysteriöse Verlassen der gelebten Hülle, der Tod.“ In der Praxis heißt das auch, ständig in Bewegung zu sein, „Reisen und Entdeckungen“ spielen dabei eine große Rolle: „Etwas zu erforschen ist spannender als faktisches Wissen.“

Foto: privat

Gruppenarbeit. Die beiden Welten - also die Schweiz und das Waldviertel - zu verbinden, ist Eva Maspoli nun ein Anliegen. Deshalb hat sie zur ihrer Künstlerresidenz Kolleginnen aus der Schweiz und einen Kollegen aus dem Waldviertel eingeladen, um hier gemeinsam zu arbeiten: Jasmin Rolli, Laura Jana Luterbach und Charli Ciarla sind am 24. September aus der Schweiz angereist, Moritz Lerchbaumer ist aus Weitra bzw. lebt in Wien. Die Ergebnisse der gemeinsamen Arbeit sind seit 29. September in der Bobbin Fabrik in Gmünd zu sehen. Klick hier für mehr Infos.