Erstmals in Gmünd: Clubbing unter Palmen

Das kommende Wochenende hält eine Veranstaltungspremiere bereit: Am Sonntag steigt ab 21 Uhr zum ersten Mal das „Clubbing unter Palmen“, passend zum Namen im Gmünder Palmenhaus.

Organisiert wird die Veranstaltung von der JVP Gmünd mit Obmann Maximilian Stark. Zur Idee kam es, weil Not bekanntlich erfinderisch macht. Nach der Schließung von Minibar und Pirates Bar gebe es in der Bezirkshauptstadt für junge Leute kaum mehr Möglichkeiten zum Weggehen, sagt Stark: „Für sie ist in der Stadt selbst derzeit nicht viel los. Wir wollen zumindest einmal im Jahr ein größeres Event für Junge anbieten.“ Passende Location: das Palmenhaus. Der Kartenvorverkauf läuft, es gibt auch eine Abendkassa. Erweist sich die Premiere als Erfolg, könne man die Veranstaltung als Fixpunkt etablieren, meint Stark.

