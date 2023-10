Ganz Heidenreichstein ist im Veranstaltungsfieber

Ein bunter Veranstaltungsreigen deckt ein breites Spektrum an Interessen ab und soll Besucher aller Generationen am ersten Oktoberwochenende in die Burgstadt locken. Es gibt viel zu hören und zu sehen: Neben einem Orgelkonzert zu später Stunde in der Stadtpfarrkirche und Blasmusik beim Trachten-Frühschoppen mit der Stadtkapelle Heidenreichstein erfreut Live-Musik Tanzfreudige sowie Besucher des 2. Burg.Stadt.Festes. Bei letzterem findet auch ein Kunsthandwerksmarkt statt.

Zu den üblichen Führungen durch die Wasserburg kommen Spezialführungen anlässlich der Langen Nacht der Museen am Samstag. In der Schaumanufaktur der Käsemacherwelt wird die Produktion von Käsespezialitäten demonstriert. Eine geführte Wanderung macht mit dem Heidenreichsteiner Moor näher bekannt. Die liebevoll gestaltete Modelleisenbahn-Ausstellung bei der evangelischen Kirche und Darbietungen einer Volkstanzgruppe sind weitere Highlights.

Zum 16. Mal: Literatur im Nebel. Auch das überregional bekannte Kulturevent Literatur im Nebel findet am 6. und 7. Oktober in Heidenreichstein statt. Als Ehrengast der mittlerweile 16. Ausgabe kommt der preisgekrönte ungarische Autor Péter Nádas in die Margithalle. Geboren 1942 in Budapest, überlebte er den Holocaust mit seinen Eltern in Verstecken und mit falschen Papieren. Nádas arbeitete in den 1960er Jahren bei Zeitungen, bevor er freischaffender Schriftsteller wurde. Schauspielerinnen und Autoren, darunter Vea Kaiser, Nicole Heesters und Ulrich Tukur, lesen aus seinem Werk.

Daneben kommt natürlich auch die Kulinarik nicht zu kurz, etwa mit Fischspezialitäten aus heimischer Produktion, beim Heurigen-Express der Schmalspurbahn, auf der Genussmeile oder beim Besuch der lokalen Gastronomie.

Details zum Programm finden Sie hier: Eventwochenende 6.-8.10.2023