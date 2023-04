Weitraer Mandatare setzten 300 kleine Bäume

„Im Rahmen der EVN-Bauaktion 2022 wurden mehr als 800 Euro in Form von EVN-Bonuspunkten gespendet“, wird von der Stadtgemeinde Weitra erklärt. Damit wurden 300 Ahorn- und Wildkirsche-Setzlinge angekauft und nun von den Mandataren der Stadtgemeinde Weitra in den Wäldern in Maißen und Spital gepflanzt.

„Die Laubbäume sollen dort zukünftig zu einem artenreichen Mischwald beitragen“, sagen die fleißigen Mandatare.

