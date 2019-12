Der Gmünder suchte am 19. Dezember gegen 15.15 Uhr seine Ex-Freundin in ihrer Wohnung in Schrems auf und bedrohte diese verbal. Um seine Drohung zu unterstreichen, drehte er seinen Oberkörper zur Seite, sodass das Griffstück einer Pistole, die er im Hosenbund eingesteckt hatte, zu sehen war. Danach fuhr er davon.

Eine großangelegte Fahndung durch die Polizei war erfolgreich: Der Verdächtige war bei seiner derzeitigen Freundin in Gmünd. Dort wurde er vorläufig festgenommen. Die Tatwaffe, eine Schreckschusspistole, konnten die Beamten im Auto des Gmünders sicherstellen.

Der Verdächtige wurde – nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Krems – auf freiem Fuß angezeigt.