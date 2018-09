Diskothek im überdachten Schlosshof von Weitra lockte zahlreiche Besucher in die historischen Gemäuer der Kuenringerstadt.

"Castle of Beats" im Schlosshof von Weitra .

Zum 8. Mal wurde im Schloss Weitra das "Castle of Beats" abgehalten. An die 100 Mitarbeiter des Jugendvereins "CastleofBeats" waren zur Stelle, um die etwa 1.300 Besucher im Innenhof und im VIP-Bereich mit Getränken zu versorgen. Für beste Stimmung sorgten auch DJ Bernd W, gefolgt von Waaasted und - als krönender Abschluss - Rudy MC live on Stage.

Welche Neuerungen es in diesem Jahr gab, lest ihr ab Mittwoch in der Printausgabe der Gmünder NÖN.