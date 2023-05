Gmünd: Erster Schlosspark-Honig

Gmünd Süße Überraschung für die Gmünder Gemeinderäte nach der Sitzung am 15. Mai: Roman Erhart, Gerald Reiterer und Imkerin Astrid Reiterer-Vitecek schauten mit dem ersten „Schlosspark-Honig“ vorbei.

Erhart und Reiterer hatten wie berichtet im Vorjahr die Errichtung eines Schau-Bienenstocks unweit des Teiches im Schlosspark, direkt neben einer Blumenwiese, angeregt. Dort hatten es die fleißigen Bestäuber etwas zu warm, schlug Reiterer-Vitecek vor, den Bienenstock für die demnächst beginnende zweite Saison etwas anders zu platzieren. Aber: Immerhin drei Kilogramm feiner Honig kamen zusammen, die am Montag im Rathaus an Bürgermeisterin Helga Rosenmayer, Vizebürgermeister Hubert Hauer und weitere am Projekt Beteiligte übergeben wurden.

Wie die Bienen leben und was sie so treiben...

Rosenmayer dankte auch für den zusätzlichen Hingucker im Schlosspark, „es war eine Riesenfreude für uns und die Kinder.“ Mit etwas Glück seien im Schaustock Arbeiterinnen, Drohnen und auch die Königin zu beobachten, warb die Schlosspark-Imkerin bereits für einen Besuch in den kommenden Wochen: „Man kann dabei zusehen, wie die Bienen leben und was sie so treiben.“



