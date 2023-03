Großeinsatz der Feuerwehren in Gmünd

Acht Feuerwehren in und um Gmünd wurden um 9.14 Uhr zum Einsatz in die Firma Agrana alarmiert. Es soll sich eine Explosion ereignet haben. Bezirksfeuerwehrkommandant Erich Dangl hat die ersten Informationen zu diesem Großeinsatz: Seinen Angaben nach soll es in einer Mühle zu einer Verpuffung gekommen sein. Es dürfte keine Verletzten geben. Der Einsatz läuft, die ersten Feuerwehren konnten aber bereits ihren Einsatz beenden. Nähere Informationen gibt es derzeit noch nicht.

