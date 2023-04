Gmünder bei Fremdsprachen-Bewerb: Zwei in Top-10

In zwei Runden präsentierte das Gmünder Trio einzeln ihre mündliche Englischkompetenz vor einer dreiköpfigen Jury zu den Themen Travelling, Media, Education, Food, Music, Lifestyle und Youth Culture. In Runde drei diskutierten jeweils zwei Schüler über ein durch Bildimpulse vorgegebenes Ausflugsprogramm in NÖ für einen englischen Austauschstudenten. Für diese Aufgabe wurden die Schüler anderer Schulen zusammengelost.

Patricia Hubacek und Sarah Scherzer schafften es in die Top 10.

Alle drei Schülerinnen profitierten von der Teilnahme im Hinblick auf die anstehenden mündlichen Englisch-Abschlussprüfungen, heißt es aus dem Schulzentrum.

