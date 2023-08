Internationale Star-DJs brachten 1.000 begeisterte Fans nach Weitra

Am Gelände der Feuerwehr Weitra wurde bis in die frühen Morgenstunden gefeiert und getanzt. Das Organisatoren-Trio Christoph Anibas, Marco Deim und Jasmin Braun brachte nationale und internationale Star-DJs wie Krowdexx, Kxxma, Manene, Primate, Subsurface und Turbokevin in die Kuenringerstadt. Sie versetzten die rund 1.000 Gäste mit Electro-, House-, Drum & Bass und Hardstyle-Musik in großartige Partystimmung.

Sara Ertl feierte mit Freunden ihren 18. Geburtstag beim Festival: „Es war eine tolle Geburtstagsparty! Mein Favorit Subsurface, ein DJ-Duo aus Südtirol, lieferte mit einem unvergleichlichen Mix aus Mainstream und Bass-Music eine großartige Show ab. Die Musikauswahl war dieses Jahr sehr gelungen.“ Dieser Meinung waren auch zahlreiche Gäste aus Wien, dem Wein- und Mühlviertel sowie aus Tschechien.

Christoph Anibas: „Herzlich bedanken wollen wir uns bei der Stadtgemeinde Weitra, die das Festival ermöglicht hat, und bei der Feuerwehr Weitra und dem Roten Kreuz. Sie haben uns bei den Aufbauarbeiten enorm unterstützt. Wir hoffen sehr, dass das Festival in Weitra zu einem neuen Fixpunkt wird.“