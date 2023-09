Schuss auf Teenager in Florida: Waldviertler (18) verhaftet

Donald Trump machte den „Mugshot“ als Verbrecherfoto in einem US-Gefängnis weltbekannt, weil er der erste Ex-Präsident der Vereinigten Staaten ist, der eine solche Art eines Fototermines zu absolvieren hatte. Mit dem Bild sammelte er nach eigenen Angaben binnen weniger Tage mehr als sieben Millionen Dollar an Spenden. Wenige Tage, bevor Trump im Fulton-County-Gefängnis in Atlanta abgelichtet wurde, war indes im Lee-County-Gefängnis im Bundesstaat Florida ein Mugshot von einem Waldviertler angefertigt worden: Der 18-Jährige soll mit einer Faustfeuerwaffe auf einen Freund geschossen haben.

Vor Freunden Waffe gezogen und geprahlt. Abgespielt hat sich der Vorfall in der 200.000-Einwohner-Stadt Cape Coral, dem aktuellen Wohnort des 18-Jährigen, der im Großraum Gmünd aufgewachsen und vor wenigen Jahren mit der Familie weggezogen ist. Die Kanalstadt Cape Coral am Golf von Mexiko gilt als „Venedig Floridas“, weist einen sehr hohen Anteil an deutschsprachigen Einwohnern auf. Laut Bericht des Fernsehsenders ABC7 – der auch in einem Videobeitrag die volle Identität des Teenagers preisgibt - hatte der Waldviertler in der Garage des Elternhauses nachts Freunde eingeladen, schließlich offenbar eine Faustfeuerwaffe gezogen und damit geprahlt. Dabei wurde demnach ein 17-Jähriger versehentlich in den linken Ellenbogen geschossen, bei einer kleinen Armbewegung hätte es Lunge, Herz oder ein anderes lebenswichtiges Organ treffen können.

Der Schütze habe sich danach laut Aussage des Schussopfers aus dem Staub gemacht, ein anderer Freund habe den Verletzten schließlich ins Krankenhaus Cape Coral gebracht. Die Polizei fand laut ABC7 bei einer anschließenden Hausdurchsuchung außerdem auch ein frisch gekittetes Einschussloch in einem Küchenschrank.

Waffenbesitz in Florida unter 21 illegal. Der 18-jährige mutmaßliche Schütze wurde verhaftet. Laut ABC7 gilt er zwar rechtlich an sich als erwachsen, allerdings dürfe man in Florida laut Gesetz erst mit 21 eine Waffe besitzen oder kaufen. Er werde mehrfach angeklagt. Der Vater des Schützen habe gegenüber einer Reporterin beteuert, nicht zu wissen, wem die Waffe gehöre und wie sie in die Hände seines Sohnes gekommen sei.

Experte spricht von Fahrlässigkeit. Eine versehentliche Schießerei sei jedenfalls so gut wie unmöglich, sagte ein Waffen-Experte gegenüber dem Sender. Damit sich ein Schuss lösen könne, müsse erst der Abzug betätigt werden, „es handelt sich um eine fahrlässige Schießerei“.