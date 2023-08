Eine Dreitagesfahrt führte 34 Mitglieder des LMVC ins Bandlkramerland

Franz Zeilinger, Obmann und Tourenplaner aus St. Wolfgang bei Weitra, hat mit akribischer Vorbereitung einen erlebnisreichen und informativen Ausflug zusammengestellt. Von Weitra aus fuhr der Traktorenkonvoi nach Heidenreichstein, wo die Käsermacherwelt besucht wurde. In Frühwärts nahm die Gruppe an einer Führung bei der Firma Wirtex teil, eine Stärkung holten sich die Ausflügler in Thaya bei der Bäckerei Kasses. Weiter ging es nach Karlstein, wo das Uhrmacher- und Weidinger Museum großes Interesse hervorrief. In Speisendorf nahmen die Oldtimerfahrer beim Sautrogrennen im Rahmen des Feuerwehrfestes teil, was zu einem riesigen Gaudium wurde.

Schließlich führte die Route weiter über Raabs nach Groß Siegharts im Bandlkramerland. Das Textilmuseum begeisterte die Teilnehmer sehr. Retour nach Weitra ging es über Waidhofen großteils auf Nebenstraßen und Güterwegen. Mit dem Quartier im Internat in Karlstein waren die Teilnehmer höchst zufrieden. „Damit alles reibungslos abläuft, haben einige Teilnehmer vorher eine Erkundungsfahrt unternommen,“ hält Zeilinger fest.