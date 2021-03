Der Name „Bodenstorfer“ gehört unweigerlich zur Gmünder Stadtgeschichte. Die Bodenstorfer-Mühle, die nach dem Ankauf von der Stadtgemeinde Gmünd 2016 jetzt Bruckmühle genannt wird, wurde bereits 1778 von einem Leopold „Podenstorfer“ übernommen. Die Familiengeschichte geht aber bis 1624 zurück. Das ergaben nun die umfangreichen Recherchen von Othmar Bodenstorfer, dem Sohn des letzten Müllermeisters von Gmünd.

Im Lockdown recherchiert

„Im Vorjahr habe ich begonnen, unsere Familiengeschichte umfassend zu recherchieren“, berichtet Othmar Bodenstorfer, der im oberen Management von Audi tätig war und in Ingolstadt (D) lebt. Sein gleichnamiger Vater war der letzte Müllermeister in Gmünd, er verstarb 2013 im Alter von 99 Jahren. „Die Familiengeschichte bis 1717 war mir bekannt. Aber ich wollte noch mehr erfahren. Mit Unterstützung eines Ahnenforschers aus Bayern konnte ich den Stammbaum um weitere drei Generationen bis 1624 zurückverfolgen“, freut sich Bodenstorfer.

Seinen Recherchen zufolge beginnt die fast 400-jährige Stammlinie der Müllerdynastie mit Tobias Podenstorfer, der 1624 geboren wurde und in Mallau bei Kilb Müller war. Dessen Nachfahren waren auch in Getzersdorf bei Inzersdorf, in Grafendorf (heute Untergrafendorf) und Gmünd als Müller tätig. „Somit waren alle meine Vorfahren väterlicherseits seit mindestens 1624 Müller“, ist Bodenstorfer fasziniert.

Die Bodenstorfer- bzw. Bruckmühle in Gmünd ist noch funktionsfähig. NOEN, privat/

Auch spannende Details kamen zutage: Bei Kilb entdeckte er im 17. Jahrhundert 26 Einträge mit seinem Familiennamen, die einen Bezug zu einer im Vorort Wies gelegenen Wiesmühle als Wohnort hatten. „Unweit dieser Wiesmühle liegt in der heutigen Gemeinde Mank eine Streusiedlung mit alten, teilweise aus dem 13. Jahrhundert stammenden Bauernhöfen. Diese Siedlung trägt den Namen Bodendorf“, sagt er: „Da ist mit hoher Wahrscheinlichkeit der Familienname von diesem Herkunftsort abgeleitet worden.“

Stätten der Vorfahren besucht

Anhand dieser Daten begab sich Othmar Bodenstorfer vorigen Sommer auf die historischen Spuren seiner Ahnen und besuchte die soweit noch vorhandenen Mühlen in Mank, Mallau, Getzersdorf und Untergrafendorf. Jene in Gmünd, deren Betrieb 1978 mangels Rentabilität und hohem Investitionsbedarf eingestellt worden ist, kennt er ohnehin „wie seine Westentasche“. In der Wohnung seiner verstorbenen Eltern, die sich gleich neben der Mühle befindet, hat er ein lebenslanges Wohnrecht.

Wunsch nach Mühlenmuseum

„Mit meinem neuen Wissen um meine Familie ist es mir ein sehr großes Anliegen, dass das Vermächtnis meines Vaters, der der letzte Müller in Gmünd war, erhalten bleibt. Die historisch ausgestattete und noch weitestgehend funktionsfähige Mühle ist ja auch seit 2006 denkmalgeschützt. Sie ist ein historisches Kulturgut und soll auch für zukünftige Generationen zugänglich und erlebbar gemacht werden“, betont der Hobby-Ahnenforscher, der die Mühle nach der Stilllegung mit viel Aufwand gepflegt hat.

„Der Verkauf der Bodenstorfer-Mühle 2016 an die Gemeinde Gmünd geschah unter den vertraglichen Auflagen der Erhaltung und Umgestaltung zu einem öffentlich zugänglichen Museum, die auch bei der Kaufpreisfestlegung berücksichtigt wurden“, sagt Bodenstorfer.

Da seinen Informationen zur Folge dieses Projekt in die Stadterneuerung Gmünd aufgenommen werden soll, hoffe er nun, dass das Mühlenmuseum-Projekt auch in den nächsten Jahren umgesetzt wird.